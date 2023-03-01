Россия и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

Фото: Roscosmos / Global Look Press

Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon, при этом количество миссий перекрестных полетов на МКС расширено, передает ТАСС. Отмечается, что решение было принято после заседания межведомственной комиссии. В ведомстве при этом уточнили, что соглашение расширено на одну миссию.

Сегодня в госкорпорации «Роскосмос» прошло заседание межведомственной комиссии, которая включила российских космонавтов Константина Борисова и Александра Гребенкина в экипажи американских пилотируемых кораблей Crew Dragon, — сказано в пресс-релизе.

В Роскосмосе добавили, что Борисов будет включен в экипаж Crew-7, который полетит во второй половине 2023 года, а Гребенкин — в экипаж Crew-8 в первой половине 2024 года.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что следующий выход россиян на МКС в открытый космос состоится в апреле-мае текущего года. Он также рассказал о стыковке к МКС корабля «Союз МС-23». По его словам, стыковка «Союз МС-23» с Международной космической станцией прошла «мягко». На этом корабле экипаж предыдущего «Союз МС-22» вернется на Землю, а сам корабль будет спущен на планету без экипажа, на нем вернут результаты экспериментов и различное оборудование, включая неисправное.