Корабль с миллиардером Брэнсоном вернулся на Землю

Корабль Unity отделился от самолёта-носителя Evе и самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достигнув границы космоса. Экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость, говорится в сообщении.

Take-off! The #Unity22 crew including @RichardBranson leave Spaceport America, New Mexico for #VirginGalactic ’s first fully-crewed spaceflight. pic.twitter.com/RxGYp90nu8