Корабль с миллиардером Брэнсоном вернулся на Землю

Космический корабль компании Virgin Galactic, среди пассажиров которого был её владелец, британский миллиардер Ричард Брэнсон, благополучно приземлился на Землю после полёта. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте компании.

Корабль Unity отделился от самолёта-носителя Evе и самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достигнув границы космоса. Экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость, говорится в сообщении.

После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико. На борту Unity, помимо Брэнсoна, находились пять сотрудников Virgin Galаctic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мaзуччи, ответственная за исследования Сиришa Бандлa, ведущий инженер компании Колин Беннeт и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозeс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уважает Ричарда Брэнсона. Корпорация миллиардера Virgin Group включает в себя около 400 компаний различного профиля. Он является одним из самых богатых людей в мире с состоянием более чем в $5 млрд.