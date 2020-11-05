Китай запустил 13 своих и аргентинских спутников при помощи одной ракеты

https://static.news.ru/photo/338abc24-1ff0-11eb-9628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Taotao/XinHua/Global Look Press

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6» (Long March-6) вывела на орбиту три своих спутника и группу из десяти аргентинских аппаратов дистанционного зондирования Земли NewSat 9-18.

Запуск прошёл в 11:19 (06:19 мск) с космодрома Тайюань, который расположен на севере Китая в провинции Шаньси.

Этот запуск стал 351-м по счёту для ракет-носителей серии «Чанчжэн», передаёт Центральное телевидение КНР.

В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблём. 6 сентября аппарат благополучно приземлился на Землю. После этого военные США заявили об обнаружении на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной 348 километров неизвестного объекта, который обозначили номером 46395 (2020-063G).

Ранее NEWS.ru писал, что экипажу Международной космической станции запретили выкладывать в соцсетях фотографии запускаемых с борта МКС спутников. Такое указание прозвучало в переговорах космонавтов с хьюстонским центром управления полётов, которые транслирует NASA.