Умер внук Нурсултана Назарбаева

https://static.news.ru/photo/74cdeccc-dfab-11ea-b4f2-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: aisultan.nazarbayev/facebook.com

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в ночь на 16 августа в Лондоне.

Причина смерти в данное время выясняется. По предварительным данным, у 30-летнего юноши остановилось сердце, передаёт zakon.kz.

Ранее Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, на такой шаг он решился из-за давления семьи. В частности, Айсултан обвинил свою мать Даригу Назарбаеву, возглавшую Сенат Казахстана, в интригах против его бывшего тестя Кайрата Боранбаева. Он заявил, что именно это привело к его разводу с любимой супругой.

Кроме того, внук Назарбаева сообщил, что располагает информацией о «масштабной коррупции», связанной с продажей казахстанского газа «Газпрому». Айсултан добавил, что подробности можно будет прочесть на страницах британского издания The Times, интервью которому он собирается дать, «если ещё будет жить».

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он учился в Международном колледже непрерывного образования в Астане, а также в школе-пансионе «Американская международная школа» в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

Начал заниматься футболом в клубе «Адмира Ваккер» во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провёл два матча в первой лиге Казахстана за столичный «Рахат», в 2007 году был в составе ФК «Железнодорожник» Алма-Ата. Некоторое время пробовал играть в британском «Портсмуте».