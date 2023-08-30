Украина устроила самую мощную атаку на Россию: почему сейчас, чем кончится Эксперты уверены, что ВСУ пытаются отчитаться перед Западом из-за провалившегося контрнаступления

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 30 августа беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Удары были нанесены по Псковской, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областям, а также по Севастополю. Они стали стали самыми массированными атаками с начала СВО. О том, почему это произошло именно сейчас и чем ответит Москва — в материале NEWS.ru

Откуда появились первые сообщения

Первые сообщения об ударах ВСУ пришли из Пскова. Местные жители услышали взрывы, после которых появилось багровое зарево над районом, где расположен аэропорт города. Позже появилась информация о звуках автоматных очередей и трассирующих в небе пулях. По словам очевидцев, аэропорт атаковали 20 дронов.

По предварительным данным, беспилотники ударили по складу топлива, после чего произошел взрыв и пожар, который пытались потушить более 50 сотрудников МЧС. Эту информацию подтвердил и источник NEWS.ru.

В Минобороны России информацию об ударах по Пскову пока не комментировали. Однако губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем telegram-канале, что российские военные отражают атаку беспилотников. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Вскоре в МЧС сообщили, что в результате атаки беспилотников загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. По неподтвержденной информации, повреждены четыре самолета. Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами закрыли для полетов. Все рейсы на 30 августа отменены.

Фото: t.me/MV_007_Pskov Взрыв в районе Псковского аэропорта

Где еще обезвредили беспилотники ВСУ

Еще два беспилотника самолетного типа летели ночью в сторону Москвы. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО ликвидировали дрон, он потерпел крушение в районе деревни Лукино Рузского городского округа. В ближайших домах выбило окна. Московские власти закрыли воздушное пространство над столичными аэропортами в ночь на среду, 30 августа. Во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском был объявлен план «Ковер».

Под удар попал и Севастополь. По сообщению главы города Михаила Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отразили атаки дронов с моря.

Позже в Минобороны России заявили, что в акватории Черного моря обнаружили четыре быстроходных военных катера с десантными группами Вооруженных сил Украины. Их уничтожил самолет морской авиации Черноморского флота. По данным ведомства, на катерах находилось до 50 бойцов ВСУ.

О взрывах сообщили и жители Брянска. Они были слышны в Володарском и Советском районах. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над городом были сбиты три беспилотника. По его словам, обошлось без жертв. Министерство обороны России подтвердило эту информацию.

Дежурными средствами ПВО также были сбиты два БПЛА над территорией Орловской области.

Еще три беспилотника пролетели над Калужской областью. Дроны были сбиты силами ПВО. Первые два с разницей в полчаса упали на территории «Первого завода» в Дзержинском районе. В результате их крушения загорелся перегонный трубопровод, пожар потушили сотрудники предприятия. Третий беспилотник был сбит в районе деревни Пищалово — после его падения образовалась воронка 7 метров в диаметре

Через полчаса еще два дрона самолетного типа были сбиты ПВО в небе над Рязанской областью, сообщило Министерство обороны России. Оба аппарата удалось сбить с помощью зенитного ракетного комплекса «Панцирь».

Фото: MOD Russia/Global Look Press ЗРК «Панцирь».

Почему именно эти регионы

Эксперты считают, что выбранные направления во время ночных атак отличаются от предыдущих целей ВСУ.

«Это совсем другое направление, по сравнению с предыдущими запусками беспилотников в сторону Москвы. Чтобы направить туда рой дронов, надо иметь серьезное основание. И серьезные разведданные, которые предоставляются партнерами Киева по НАТО», — написал военкор Александр Коц.

Он предположил, что в связи с ростом технических возможностей Киева в европейской части России «безопасных мест скоро не останется». Учитывая это, необходимо организовывать безопасность военных и стратегических объектов, подчеркнул Коц.

Как отреагировала Москва на атаки ВСУ

Массированная атака украинских беспилотников на российские регионы — это свидетельство агонии киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинские власти действуют по сценарию Запада, но вместе с тем загоняют себя в тупик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«На фронте ВСУ не может переломить ситуацию, атакует дронами наши города в надежде прощупать наше ПВО на предмет слабых мест», — заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

Он считает, что в этих условиях Киеву нужно продемонстрировать перед своими хозяевами на Западе хоть какие-то результаты, создать медийный шум. В связи с этим, по его словам, атаки продолжатся.

«Поэтому считаю, что, скорее всего, эти атаки продолжатся и, возможно, даже участятся. По сути, единственный способ остановить их — успешное завершение СВО, полная победа Российской армии», — сказал Гаджиев.

Почему именно сейчас

Киеву надо отчитаться перед западными партнерами и обосновать свои требования предоставить финансы и вооружение, но успехов на фронте у них нет, поэтому они прибегают к террористическим актам, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Кошкин. Он предположил, что сейчас такие атаки наиболее актуальны из-за того, что руководство Украины хочет получить американские истребители F-16 и другую западную артиллерию.

«Признано, что в стратегическом плане контрнаступление ВСУ сорвалось, то есть изменить что-то Киев уже не в силах. На Западе уверены, что накопленный ресурс боевой техники и людей они в принципе израсходовали. Поэтому украинские власти должны отчитаться перед западными партнерами. Но докладывать-то нечего. На поле боя не получается, устраивают такие шоу в информационном пространстве», — утверждает Кошкин.

По его словам, взрыв дамбы на Каховской ГЭС и попытка захвата ЗАЭС не дали желанного эффекта, поэтому Киев решил атаковать дронами регионы РФ, чтобы заставить россиян почувствовать дыхание войны.

Как ответит Москва

Кошкин не видит смысла отвечать на массированные удары ВСУ по российским регионам минувшей ночью. По его словам, российская армия продолжит выполнять свои задачи в соответствие с планом и целями СВО.

«Зачем отвечать? Мы наносим плановые удары по военной структуре инфраструктуре, выполняются боевые задачи в формате СВО. Российские военные атакуют склады, перехватывают резервы, которые выдвигаются. Это все наш большой ответ киевскому режиму», — заявил Кошкин.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press По предварительным данным, беспилотники ударили по складу топлива, после чего произошел взрыв и пожар, который пытались потушить более 50 сотрудников МЧС

Как обезопасить регионы России от дронов

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru сомневается в том, что можно сделать полосу РЭБ и ПВО на пути к Москве непроницаемой. «Это означает оголение других направлений. У нас нет, видимо, такого количества комплексов, чтобы прикрыть ими абсолютно всё. Непроницаемый забор из систем РЭБ и ПВО по всей границе не поставишь», — пояснил Литовкин в разговоре с NEWS.ru.

По мнению эксперта, необходимо комплексное решение, нельзя ограничиваться какой-то одной мерой. Во-первых, чтобы исключить прилеты по Москве, надо отодвинуть возможные украинские районы запуска как минимум на 300–400 км от нашей границы, добавил он.

При этом британский The Economist пишет, что каждый налет украинских дронов должен быть тщательно спланирован, потому что в России хорошо работают средства РЭБ. Издание отмечает, что атаки происходят именно ночью или ранним утром, потому что именно в это время бдительность дежурных расчетов РЭБ и ПВО может ослабевать. Хотя большинство дронов подавляется или сбивается, однако 35–40% долетают до нужного района, пишет The Economist.

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

Откуда летят дроны на Москву

Литовкин также предположил, что не все БПЛА летят из-за границы.

«Не уверен, что все дроны, прилет которых так широко освещают в прессе, прилетают с Украины. Подозреваю, что они летят изнутри РФ. Например, по Москве — летят с окраин столицы или из области. У нас здесь, внутри России, достаточно агентуры противника», — посетовал Литовкин.

Кто вдохновил ВСУ на удары по российским территориям

Самые массированные удары по российской территории произошли сразу после заявления Киева о том, Запад разрешил наносить удары по Крыму. Во вторник советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры одобрили удары по Крыму, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

Он напомнил, что еще год назад Запад возражал против подобного варианта развития событий.

«Они говорили — „нет-нет, давайте только без этого“. Но сегодня они пришли к абсолютному консенсусу», — рассказал Подоляк.

В связи с этим, по информации Подоляка, количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет только увеличиваться.

Сколько беспилотников могут запустить ВСУ

После этого глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь сообщил, что Киев планирует произвести или закупить за этот год до 200 тыс. беспилотников. По его информации, правительство уже заключило контракты на $688 млн из $1,09 млрд, выделенных на закупку беспилотников.

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