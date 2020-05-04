Лукашенко: у Белоруссии свой путь борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b0ca8560-8e01-11ea-b921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белоруссия изучила весь международный опыт борьбы с коронавирусом — от Китая до США. Однако у страны «свои методы и свой путь преодоления этого несчастья», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он заверил, что власти ведут постоянный мониторинг ситуации и не станут рисковать здоровьем граждан. Тем не менее, на данный момент реагирование на ситуацию позволило создать условия, при которых не закрыты «ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан, <...> кинотеатр».

При этом Лукашенко заверил, что не намерен «вставать в позу» в ситуации с коронавирусом.

Вы меня хорошо знаете, я на это никогда бы не пошёл, — цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

Как писал NEWS.ru, президент заявил, что эпидимическая обстановка на территории государства «более-менее нормальная». Он также обратил внимание на то, что Белоруссия после распада СССР не закрыла ни одну инфекционную больницу.

Вместе с этим, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения о необходимости принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования граждан, Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы. По его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.