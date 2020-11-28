Силовики в Минске разгоняют марши протестов

https://static.news.ru/photo/507a2dbe-324d-11eb-b67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Силовики начали разгонять протестные акции в разных районах белорусской столицы.

Очевидцы сообщают, что представители правоохранительных органов осматривают дворы жилых кварталов в микрорайоне Уручье, где ранее был пресечен марш с участием нескольких сотен протестующих.

По микрорайону то и дело ездят машины ГАИ, иногда по несколько штук сразу, контролируют, где есть попытки сбора на акцию. Если есть какая-то активность, то приезжают автозаки и микроавтобусы. Силовики ходят по дворам, ищут людей, которые участвовали в акции, — рассказали местные жители агентству РИА Новости.

Также горожане сообщили о разгоне стихийной акции возле торгового центра «Рига». Силовики разыскивают в близлежащих дворах тех, кто попытался скрыться при появлении правоохранителей.

Сбор протестующих на ещё один митинг возле ТЦ «Грин Сити» в районе Каменная горка тоже был пресечён.

Местные СМИ и отдельные жители сообщают о задержаниях и применении силовиками слезоточивого газа. Также появлялись сообщения о предупредительной стрельбе в воздух для разгона демонстрантов.

В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил, что, по меньшей мере, 60 человек были задержаны в Минске и других населённых пунктах Белоруссии за участие в несанкционированных протестных акциях против действующего правительства.

С 9 августа в республике проходят акции протеста против победы действующего президента на очередных выборах. Вышедшие на улицы считают, что во время процедуры голосования имели место фальсификации, поэтому пост главы государства должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что не будет находиться у руля страны при новой конституции. При этом он подчеркнул, что не допустит, чтобы при принятии нового основного закона страны кто-то сфальшивил, а потом сфабриковал выборы.