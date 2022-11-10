«Русские готовы защищать Азербайджан, потому что считают его своей Родиной» Глава русской общины Азербайджана Михаил Забелин рассказал, с какими проблемами сталкиваются русские в республике

Фото: Рамиль Зейналов/PhotoStock

Глава русской общины Азербайджана Забелин

После начала военной операции на Украине одной из основных тем в российских СМИ стало распространение русофобии в западных странах. Но поток россиян, хлынувший в соседние страны после объявления о частичной мобилизации, актуализировал этот вопрос и на постсоветском пространстве. NEWS.ru поговорил с главой русской общины Азербайджана, депутатом милли меджлиса (парламента) республики Михаилом Забелиным, который рассказал о жизни русских в «стране огней».

— Михаил Юрьевич, было время, когда азербайджанцы приезжали в Россию на заработки и в поисках лучшей жизни. Теперь ситуация складывается иная — многие русские приезжают в страны постсоветского пространства. Есть ли данные о количестве приехавших в Баку после начала спецоперации? Вырос ли поток российских граждан?

— Действительно, после развала СССР Азербайджан находился в тяжёлом положении. Тогда было непонятно, что будет дальше со страной, был полный хаос. Все изменилось, когда к власти пришёл общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Конечно, тогда у него возник вопрос, зачем мы создаём русскую общину. Зачем она нужна, если мы все — единый народ. Я ответил ему, что необходимо помочь русскому населению адаптироваться в нынешний период и при этом защитить их права. Алиев согласился с моими доводами, а также подчеркнул необходимость выстраивать равноправные дружеские отношения с Россией.

Раньше многие уезжали в Россию, потому что видели там более комфортные условия. Но потом все стабилизировалось. Мне бывает очень приятно, когда я слышу, что азербайджанцы нашли в России вторую родину, как и мы нашли ее в Азербайджане.

Я связывался с нашими госструктурами, интересовался у них, было ли увеличение притока россиян, но никаких сведений об увеличении числа приехавших не получил. Русские, с которыми мы встречались, были в основном те, кто приехал отдыхать на наши курорты. Нельзя сказать, что после начала военных действий, большое количество россиян хлынуло в Баку. За последнее время я получил лишь пять писем от россиян с желанием переехать жить в Азербайджан, никаких массовых запросов мы не фиксировали. Те, кто хочет переехать, пишут, что видели красочные места Азербайджана по телевизору, знают об экономическом подъёме здесь, о многонациональном народе, а кому-то просто надоел холод, хочется в тёплые места. Однако переезд занимает определенное время и имеет свои трудности — нужно продать квартиру, собрать вещи, определиться с работой. Мы всегда пытаемся как-то помочь тем, кто проявил желание перебраться сюда.

Фото: shutterstock Панорамный вид Баку

— В некоторых странах СНГ с каждым днем все больше обостряются антироссийские настроения. А какая ситуация в Азербайджане?

— Были небольшие митинги, но скорее не антироссийские, а оппозиционные. Инициаторы выступали против нашей власти, то есть пытались тем самым подвергнуть сомнению, что Азербайджан находится в добрых отношениях с Россией. Эти движения были инициированы некоторыми оппозиционными партиями.

Хотя я должен честно признаться, что был инцидент, когда и меня заблокировали в социальных сетях [некоторые знакомые], потому что я стал объяснять позицию России. Русская община сделала официальное заявление, в котором мы не то чтобы поддержали Москву, мы объяснили нашему обществу, почему это (начало спецоперации России на Украине — NEWS.ru) произошло. В наш адрес было много негативных откликов, но неизвестно, от кого они, комментарии в соцсетях ведь, по сути, анонимны.

Не могу сказать, что в Азербайджане как-то очень остро отреагировали на конфликт. Но, безусловно, жалко невинных людей. Это был нонсенс для нас всех. Никто никогда не мог ожидать, что между русскими и украинцами будут вестись боевые действия. В каждой из этих двух стран проживают родственники, есть совместные семьи.

— Как сегодня относятся к русским в Азербайджане?

— В республике проживают 120 тысяч русских — граждан Азербайджана. Они всегда чувствовали здесь свою родину, локоть и плечо своего брата-азербайджанца. Нет в Азербайджане ущемления прав людей другой национальности. Если даже и бывают единичные случаи, они носят бытовой характер, такое случается во всех странах мира, в том числе и в России. Азербайджан — мультикультурная страна, здесь проживает большое количество национальностей, которые никогда не ощущали гонений или ущемления их прав. Именно поэтому многие русские, лезгины, аварцы, татары добровольно пошли на фронт во время второй карабахской войны. Таких ребят сотни. Среди них есть и погибшие. Есть ли в составе армянских войск русские, которые являются гражданами Армении? А вот на нашей стороне воевали все национальности, потому что они чувствовали, что это их родина и они защищают свою землю.

Теперь на освобожденных территориях началась огромная стройка, прокладываются новые дороги, идет строительство жилья. Но необходимо разминировать территории, провести масштабные работы, прежде чем переселять туда вынужденных переселенцев. Сейчас много российских компаний приезжают в Азербайджан, желая участвовать в восстановлении разрушенных армянскими оккупантами территорий. Они привозят с собой множество российских специалистов, приезжающих сюда работать на долгосрочную перспективу.

Интересно, что в российском законодательстве есть программа под названием «Добровольное переселение российских соотечественников в Россию». Представьте, у нас нет желающих переселяться. Были, конечно, какие-то заявления, но это единицы. Поэтому у нас эта программа не работает. Да и зачем? Занятость русской молодежи высока. В Баку есть два филиала российских вузов, занятия в этих вузах осуществляют преподаватели из России. Они тут благополучно преподают, живут семьями, никаких проблем у них не возникает.

Фото: shutterstock Баку, набережная

— С какими сложностями сталкиваются русские?

— Есть сложность — слабое владение государственным азербайджанским языком среди русских, ведь многие ранее не изучали его. Со временем мы поняли, что знание языка не просто нужно, а необходимо, чтобы люди участвовали не только в общественной, но и в политической жизни страны. Сейчас вроде ситуация начала исправляться, молодежь серьёзно изучает азербайджанский язык. Именно поэтому у нас созданы курсы при Русской православной церкви. Также курсы обучения азербайджанскому языку есть при русской общине в Центре русской культуры, там же действует консультационный пункт по правовым вопросам, в нем работают несколько юристов. И, знаете, поступает много обращений, с ними мы обращаемся в государственные, исполнительные и правоохранительные органы. В основном, это обращения по бытовым вопросам — кто-то до сих пор ходит с советским паспортом, кому-то не так посчитали пенсию, ещё что-то подобное. Все письма, которые поступают в русскую общину или парламент, я лично читаю, а потом даю поручения — кому и что сделать.

— Какие мероприятия проводит русская община в Азербайджане?

— Русская община создаёт свои представительства во всех регионах Азербайджана (даже если они малочисленные) — в Ленкорани, Гяндже, Сумгаите, причем тамошние жители сами проводят свои мероприятия и приглашают нас поучаствовать в них. Чтобы сохранить идентичность нации, нужно прежде всего сберечь язык и культуру. Мы строим свою деятельность на этом принципе. У нас есть Ассоциация русской молодёжи, Ассоциация преподавателей русскоязычных образовательных учреждений, Центр русской культуры, где мы проводим праздники. Особое внимание в Азербайджане уделяют сохранению русского языка. Тут переполнены все классы русского сектора, более 18 тысяч студентов обучаются на факультетах с русским языком. Также в Азербайджане действует программа стипендия мэра Москвы. Мы отбираем из вузов со второго до пятого курсов сведения о хорошо обучающихся, и со стороны руководства Москвы оказывают материальную поддержку этим студентам, перечисляя на их карточки стипендию.