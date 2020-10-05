Протестующие в Киргизии хотят назначить временного премьер-министра

https://static.news.ru/photo/c99e05be-0799-11eb-b8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bakyt Torogeldi uulu/twitter.com

Участники протестов в Киргизии намерены назначить временного председателя правительства, заявил лидер оппозиционной партии «Мекенчил» («Патриот») Камчыбек Ташиев.

Мы планируем назначить временного премьер-министра, — сказал он

По его словам, на данный пост рассматривается кандидатура оппозиционного политика Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы. В заключении он находился из-за захвата заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.

Как писал NEWS.ru, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что отдал приказ не открывать огонь. Он также сообщил, что предложил ЦИК провести тщательное расследование нарушений и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Ранее жители Киргизии, протестующие из-за результатов парламентских выборов, захватили здание правительства республики в столице страны. Чиновников, пришедших на работу утром 6 октября, не пускают в помещения.

Митинг не согласных с итогами парламентских выборов начался на центральной площади Бишкека утром 5 октября. В протестах участвовали около 5–6 тысяч человек. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Демонстранты забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

Выборы в парламент страны состоялись 4 октября. Явка достигла 56,5%. Согласно предварительным итогам после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.