Лукашенко: Никто не вправе пытаться сделать Белоруссию своим придатком

https://static.news.ru/photo/f20d94d4-204d-11eb-b84a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Никто не вправе пытаться сделать Белоруссию своим придатком. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Критикам того уклада, который сформировался в стране, он заявил, что «везде хорошо, где нас нет».

Я хочу, чтобы вы жили на своей земле. <...> Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте, — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он также высказал уверенность в том, что дети сегодняшних белорусов «никому нигде не нужны, кроме своего куска земли», и призвал всех помнить об этом.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.