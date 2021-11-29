Лукашенко сообщил о гибели мигранта на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности сообщил об убийстве ещё одного беженца на границе. По его словам, тело мигранта подкинули белорусским пограничникам. Об этом говорится на сайте президента Белоруссии.

Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью ещё один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мёртвого или, может, полумёртвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный, — сказал Лукашенко.

Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что 28 ноября на границе с Литвой было обнаружено ещё одно тело избитого мигранта.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

Ранее Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. По его мнению, беженцы нужны Западу для решения своих внутренних проблем.

В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что страны-члены НАТО наращивают наступательный потенциал вооружённых сил вблизи границ республики.