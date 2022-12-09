Лукашенко заявил, что штамповка Западом санкций начинает затихать

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Александр Лукашенко

Примитивная штамповка странами Запада санкций в отношении Белоруссии и России идет на спад, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, все возможные ограничения уже введены, теперь пришло время для оценки последствий рестрикций, передает ТАСС.

Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий, — сказал Лукашенко, выступая в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он также отметил, что необходимо реально смотреть на вещи. Ожидать, что «этот накат в ближайшем будущем, вот завтра, ослабнет», не следует. Белорусский лидер добавил, что совместные усилия стран — членов ЕАЭС позволили значительно снизить негативный эффект от санкций, поддержать важные отрасли экономики и не допустить падения уровня благосостояния граждан.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует расширить санкции в отношении товаров для авиационной и космической индустрии России. По сведениям зарубежных СМИ, предполагается, что в соответствующие списки будут включены авиационные двигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.