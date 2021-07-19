Лукашенко призвал изменить внешнеполитическую стратегию Белоруссии

Внешнеполитическая стратегия Белоруссии нуждается в серьёзной корректировке. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Глава государства провёл встречу с белорусскими дипломатами. Он напомнил, что с весны 2021 года в Минске нагнеталась напряжённость, а в социальных сетях нарастала антибелорусская активность.

Мы должны чётко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко во время встречи с белорусскими дипломатами отметил, что их служба сродни военной. Он напомнил, что дипломат сражается за интересы страны. Белорусский лидер поручил главе правительства подвести итоги работы на внешнеэкономическом направлении и оценить реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами.