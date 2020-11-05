«Белорусы меняют пластинку»: команда КВН покорила зал политической шуткой

https://static.news.ru/photo/bd6fb642-1f5a-11eb-9fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный канал КВН/youtube.com

Команда КВН «Дети Тьюринга», представляющая Белорусский госуниверситет, сорвала аплодисменты зала на фестивале «Голосящий КиВиН» после шутки о политическом кризисе в стране. Игра была показана в эфире российского Первого канала вечером 3 ноября.

В конце номера участник команды попытался обратиться к зрителям, но ему мешала громко игравшая пластинка. Тогда он остановил её, а другой участник коллектива принёс новую.

Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку. В какой-то момент мы даже перестали её замечать. Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления. Но в конце она начала играть так громко, что наши голоса — голоса белорусов — перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента: белорусы меняют пластинку, — сказал игрок, после чего включил новую музыку.

Свой номер участники игры завершили песней со словами: «Ветер перемен вокруг — поднять паруса! И пусть все услышат — у нас есть голоса».

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Запись музыкального фестиваля КВН состоялась во второй половине августа.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко признал, что власти допустили ряд ошибок и упущений в оценке «ряда аспектов» общественно-политической ситуации в стране.