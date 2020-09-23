Белорусская оппозиция предложила площадку для переговоров с властями

https://static.news.ru/photo/491b277e-fe56-11ea-beb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Координационный совет оппозиции Белоруссии предложил создать на своей базе переговорную площадку для преодоления кризиса в стране.

Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, выступает с общественной инициативой создания в своём лице переговорной площадки для преодоления разразившегося кризиса исключительно в правовом поле при неукоснительном соблюдении законодательства Республики Беларусь, — говорится в заявлении объединения.

Там считают, что власть и общество остро нуждаются в диалоге, а координационный совет был создан именно с этой целью. Оппозиционеры добавили, что готовы к переговорам, обсуждению и дискуссиям с законными органами государственной власти и должностными лицами, избранными в соответствии с Конституцией и белорусскими законами и пользующимися доверием народа.

Ранее в Координационном совете белорусской оппозиции заявили о намерении создать группу для переговоров с властями страны. Планируется, что в неё войдут 4–7 человек.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву, писал NEWS.ru.