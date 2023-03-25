Конституционный суд (КС) Армении признал 24 марта Римский статут Международного уголовного суда (МУС) соответствующим конституции республики. Ратификация статута означает, что страна признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Что стоит за решением Еревана, принятым спустя неделю после выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина, — в материале NEWS.ru.
Почему Армения признала Римский статут именно сейчас
Чтобы государство присоединилось к Римскому статуту, оно должно подписать договор, а затем — ратифицировать его. Армения поставила свою подпись еще в 1998 году, но в 2004 году Конституционный суд республики счел, что статут противоречит действовавшему на тот момент Основному закону, и его ратификация была отложена.
Долгое время к этому вопросу не возвращались, и только в конце 2022 года правительство Армении попросило КС проверить, можно ли ратифицировать Римский статут теперь.
24 марта Конституционный суд одобрил присоединение к Римскому статуту.
Что это значит
Это означает, что Армения теперь находится в юрисдикции Гаагского трибунала, который может проводить в республике расследования и задержания.
Как заявил Егише Киракосян, представитель Армении в международных судах, в новом статусе Ереван «сможет поднять вопрос агрессии и военных преступлений Азербайджана».
Как на решение Армении отреагировали в России
К решению КС Армении в России отнеслись с недоумением. Всего неделю назад, 17 марта, МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил NEWS.ru, что «чем бы не объясняли такое решение в Конституционном суде Армении, они должны понимать, какое это впечатление произведет в России».
«Любопытно будет в очередной раз выслушать от премьера Армении о его традиционно близких и небывало дружественных отношениях с президентом России. Но, я думаю, что он найдет выход, придумает, что Конституционный суд в республике совершенно независим», — предположил парламентарий.
Он отметил, что Россия «делает определенные выводы, причем не только на основе решения КС».
«Премьер Армении и его политические союзники, постепенно отбрасывая свои маски, совершают переход от пророссийской к прозападной ориентации», — считает Константин Затулин.
Член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru отметила, что не все страны, ратифицировавшие деятельность МУС, исполняют его решения.
«Но в случае с Арменией настораживает то, что они ратифицируют его уже после выдачи МУС ордера на арест Владимира Владимировича», — подчеркнула Журова.
По ее мнению, «в любом случае этот шаг является как минимум очень странным».
Что сказали в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Ереван пока не разъяснил свою позицию.
«Будем это обсуждать с нашими партнерами», — отметил Песков.
Как объяснили признание Римского статута в самой Армении
Правительство Армении заявило, что признание Римского статута обусловлено «в том числе широкомасштабной военной агрессией ВС Азербайджана против суверенной территории Республики Армения».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Армении, назвали глупыми предложения о том, что Армения ратифицировала статут «якобы для того, чтобы арестовать Путина».
«Абсурдность данных предположений зашкаливает хотя бы потому, что МУС выдал ордер 17 марта 2023 года, а правительство Армении начало процесс ратификации статута 29 декабря 2022 года», — отмечается в Telegram-канале правительства.
Каковы версии армянской оппозиции
Депутат парламента от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Арман Абовян напомнил в разговоре с NEWS.ru, что по законодательству и конституции страны государственное право превалирует над международным.
Он предположил, что, «скорее всего, ситуация с ордером на арест Владимира Путина будет похожа на ситуацию в ЮАР» (ранее планировалось, что Путин прибудет туда в августе на саммит БРИКС. После выдачи ордера МУС Претория продолжает заверять, что российский лидер может принять участие в мероприятии. — NEWS.ru).
Глава Демократической партии Армении Арам Саргсян не исключил, что ратификация Арменией деятельности МУС может привести к «разрыву отношений с Россией».
«Сложно сказать, был ли это намеренный шаг армянских властей или лишь совпадение. В любом случае армянским властям стоит отказаться от этой идеи», — говорит он.
По словам Саргсяна, Армения пытается вести самостоятельную политику, не учитывая свои союзнические обязательства, поэтому проблему надо рассматривать в этом ключе.
«Но в Ереване переменчивая погода, — напомнил глава партии. — Как только в России появляются новые перспективы и поддержка, тут же в Ереване пытаются поправить совершенные глупости. К примеру, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Москве заявил, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ, хотя совсем недавно он не стал проводить военные учения».
Впрочем, Армения не пойдет на обострение с Москвой, полагает Саргсян.
«Почти уверен, что после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в Ереване будут думать, как бы себя уберечь от того, что может произойти от союза Китая и России, — сказал он NEWS.ru. — В Армении уже почувствовали определенную смену геополитических настроений в мире и увидели, что Россия с Китаем прочно заявили о своих перспективных отношениях».
Арман Абовян заключил, что ратификация Арменией Римского статуса на фоне выдачи ордера на арест российского президента выглядит как провокация.
«Сейчас не место и не время для подобных телодвижений. Тем более что практически ни одна резолюция, например по Израилю, так и не исполнена. Так и тут: не будут исполнять это решение люди, находящиеся в здравом уме», — считает он.