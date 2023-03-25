Армения признала Римский статут после выдачи ордера МУС. Это совпадение? Какими мотивами руководствовался Ереван, принимая подобное решение спустя неделю после того, как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Армения, Ереван, здание республиканского Конституционного суда

Конституционный суд (КС) Армении признал 24 марта Римский статут Международного уголовного суда (МУС) соответствующим конституции республики. Ратификация статута означает, что страна признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Что стоит за решением Еревана, принятым спустя неделю после выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина, — в материале NEWS.ru.

Почему Армения признала Римский статут именно сейчас

Чтобы государство присоединилось к Римскому статуту, оно должно подписать договор, а затем — ратифицировать его. Армения поставила свою подпись еще в 1998 году, но в 2004 году Конституционный суд республики счел, что статут противоречит действовавшему на тот момент Основному закону, и его ратификация была отложена.

Долгое время к этому вопросу не возвращались, и только в конце 2022 года правительство Армении попросило КС проверить, можно ли ратифицировать Римский статут теперь.

24 марта Конституционный суд одобрил присоединение к Римскому статуту.

Что это значит

Это означает, что Армения теперь находится в юрисдикции Гаагского трибунала, который может проводить в республике расследования и задержания.

Как заявил Егише Киракосян, представитель Армении в международных судах, в новом статусе Ереван «сможет поднять вопрос агрессии и военных преступлений Азербайджана».

Фото: shutterstock.com Гаагский суд

Как на решение Армении отреагировали в России

К решению КС Армении в России отнеслись с недоумением. Всего неделю назад, 17 марта, МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил NEWS.ru, что «чем бы не объясняли такое решение в Конституционном суде Армении, они должны понимать, какое это впечатление произведет в России».

«Любопытно будет в очередной раз выслушать от премьера Армении о его традиционно близких и небывало дружественных отношениях с президентом России. Но, я думаю, что он найдет выход, придумает, что Конституционный суд в республике совершенно независим», — предположил парламентарий.

Он отметил, что Россия «делает определенные выводы, причем не только на основе решения КС».

«Премьер Армении и его политические союзники, постепенно отбрасывая свои маски, совершают переход от пророссийской к прозападной ориентации», — считает Константин Затулин.

Член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru отметила, что не все страны, ратифицировавшие деятельность МУС, исполняют его решения.

«Но в случае с Арменией настораживает то, что они ратифицируют его уже после выдачи МУС ордера на арест Владимира Владимировича», — подчеркнула Журова.

По ее мнению, «в любом случае этот шаг является как минимум очень странным».

Что сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Ереван пока не разъяснил свою позицию.

«Будем это обсуждать с нашими партнерами», — отметил Песков.

Как объяснили признание Римского статута в самой Армении

Правительство Армении заявило, что признание Римского статута обусловлено «в том числе широкомасштабной военной агрессией ВС Азербайджана против суверенной территории Республики Армения».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Армении, назвали глупыми предложения о том, что Армения ратифицировала статут «якобы для того, чтобы арестовать Путина».

«Абсурдность данных предположений зашкаливает хотя бы потому, что МУС выдал ордер 17 марта 2023 года, а правительство Армении начало процесс ратификации статута 29 декабря 2022 года», — отмечается в Telegram-канале правительства.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Каковы версии армянской оппозиции

Депутат парламента от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Арман Абовян напомнил в разговоре с NEWS.ru, что по законодательству и конституции страны государственное право превалирует над международным.

Он предположил, что, «скорее всего, ситуация с ордером на арест Владимира Путина будет похожа на ситуацию в ЮАР» (ранее планировалось, что Путин прибудет туда в августе на саммит БРИКС. После выдачи ордера МУС Претория продолжает заверять, что российский лидер может принять участие в мероприятии. — NEWS.ru).

Глава Демократической партии Армении Арам Саргсян не исключил, что ратификация Арменией деятельности МУС может привести к «разрыву отношений с Россией».

«Сложно сказать, был ли это намеренный шаг армянских властей или лишь совпадение. В любом случае армянским властям стоит отказаться от этой идеи», — говорит он.

По словам Саргсяна, Армения пытается вести самостоятельную политику, не учитывая свои союзнические обязательства, поэтому проблему надо рассматривать в этом ключе.

«Но в Ереване переменчивая погода, — напомнил глава партии. — Как только в России появляются новые перспективы и поддержка, тут же в Ереване пытаются поправить совершенные глупости. К примеру, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Москве заявил, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ, хотя совсем недавно он не стал проводить военные учения».

Впрочем, Армения не пойдет на обострение с Москвой, полагает Саргсян.

Фото: Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

«Почти уверен, что после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в Ереване будут думать, как бы себя уберечь от того, что может произойти от союза Китая и России, — сказал он NEWS.ru. — В Армении уже почувствовали определенную смену геополитических настроений в мире и увидели, что Россия с Китаем прочно заявили о своих перспективных отношениях».

Арман Абовян заключил, что ратификация Арменией Римского статуса на фоне выдачи ордера на арест российского президента выглядит как провокация.

«Сейчас не место и не время для подобных телодвижений. Тем более что практически ни одна резолюция, например по Израилю, так и не исполнена. Так и тут: не будут исполнять это решение люди, находящиеся в здравом уме», — считает он.