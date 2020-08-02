В Сети появился русский трейлер триллера «Защитник» с Киану Ривзом

https://static.news.ru/photo/c2a42f46-d4ee-11ea-a048-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Защитник» Фото: Capella Film

Компания Capella Film представила русский трейлер детективного триллера «Защитник». Цифровой релиз в России намечен на 20 августа.

Картина номинантки «Оскара» Кортни Хант, снятая по сценарию номинанта той же награды Николаса Казана, повествует о расследовании запутанного дела убийства процветавшего банкира. Так, полиция застаёт его сына рядом с телом, доказательства причастности подростка кажутся неопровержимыми. Однако за дело берётся адвокат Ричард Рэмси в исполнении Киану Ривза.

Также роли в фильме играют Рене Зеллвегер, Гугу Эмбата-Ро, Гэбриел Бассо, Джеймс Белуши, Джим Клок и Ричи Монтгомери.

Ранее NEWS.ru писал, что американские актёры Хоакин Феникс и Руни Мара станут исполнительными продюсерами документального фильма «Конец медицины», посвящённого природно-очаговым болезням, угрожающим здоровью и жизни человечества.