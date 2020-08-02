В Сети появился русский трейлер триллера «Защитник» с Киану Ривзом

Компания Capella Film представила русский трейлер детективного триллера «Защитник». Цифровой релиз в России намечен на 20 августа.
Картина номинантки «Оскара» Кортни Хант, снятая по сценарию номинанта той же награды Николаса Казана, повествует о расследовании запутанного дела убийства процветавшего банкира. Так, полиция застаёт его сына рядом с телом, доказательства причастности подростка кажутся неопровержимыми. Однако за дело берётся адвокат Ричард Рэмси в исполнении Киану Ривза.
Также роли в фильме играют Рене Зеллвегер, Гугу Эмбата-Ро, Гэбриел Бассо, Джеймс Белуши, Джим Клок и Ричи Монтгомери.
Ранее NEWS.ru писал, что американские актёры Хоакин Феникс и Руни Мара станут исполнительными продюсерами документального фильма «Конец медицины», посвящённого природно-очаговым болезням, угрожающим здоровью и жизни человечества.
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