Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Фото: Ron Sachs/Cnp/Global Look Press

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер на 55-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ. Его тело было найдено в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, актер утонул.

Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса <...> где, как нам говорят, он, вероятно, утонул, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели прибыли на вызов об остановке сердца. Согласно информации TMZ, на месте происшествия не было обнаружено наркотиков. Также издание пишет, что речь не идет о преступлении.

По данным СМИ, Пэрри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса), вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Примерно через два часа ассистент вернулся, обнаружил, что актер находится без сознания и вызвал скорую.

Известно, что Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. По этой причине в 2018 году он перенес операцию в связи с разрывом прямой кишки.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне (штат Массачусетс, США), вырос в Оттаве (Канада). Известность получил благодаря сериалу «Друзья» (1994–2004), где исполнил роль Чендлера Бинга.

За свои работы в кино и сериалах был номинирован на премии «Эмми» («Друзья», «Западное крыло», «Триумф: история Рона Кларка») и «Золотой глобус («Триумф: история Рона Кларка»).

Ранее стало известно, что в США скончался звезда фильмов «Рокки» Берт Янг. Американский актер сыграл друга и шурина боксера Поли Пеннино в шести фильмах франшизы. В 1977 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Янга не стало в возрасте 83 лет.