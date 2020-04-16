Уэс Андерсон назвал свой любимый сериал

Американский режиссёр Уэс Андерсон заявил, что любит сериал «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана. Проект является приквелом шоу «Во все тяжкие».
Андерсон
Это просто мой любимый сериал, — заявил Андерсон, не вдаваясь в подробности.
Ранее Уэс Андерсон поделился списком фильмов, которые стоит посмотреть, находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса. Он письмо, адресованное компании The Criterion Collection, которая занимается восстановлением классических и современных фильмов.
Добавьте наши новости в избранные источники