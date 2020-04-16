Уэс Андерсон назвал свой любимый сериал

https://static.news.ru/photo/394b0654-7fec-11ea-99a1-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Лучше звоните Солу» Фото: Sony Pictures Television

Американский режиссёр Уэс Андерсон заявил, что любит сериал «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана. Проект является приквелом шоу «Во все тяжкие».

Андерсон поговорил с агентством CNC, которое попросило его посоветовать, что посмотреть людям во время карантина из-за пандемии коронавируса. Из фильмов он порекомендовал «Большую жратву» итальянца Марко Феррери, из сериалов он назвал проект с Бобом Оденкёрком в главное роли.

Это просто мой любимый сериал, — заявил Андерсон, не вдаваясь в подробности.

Ранее Уэс Андерсон поделился списком фильмов, которые стоит посмотреть, находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса. Он письмо, адресованное компании The Criterion Collection, которая занимается восстановлением классических и современных фильмов.