https://static.news.ru/photo/0b4bdb96-ddff-11e9-981c-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналист и общественный деятель Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале «Хороший человек», который снимает её супруг — режиссёр Константин Богомолов. В основе сюжета — реальная история серийного убийцы из города Ангарска, который в 2015 году был приговорён к пожизненному заключению за 22 преступления.

Позже он был признан виновным ещё в 60 убийствах.

Главного героя играет Никита Ефремов, роль следователя исполняет Юлия Снигирь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеосервиса Start, по заказу которого осуществляются съёмки.

Какая именно роль досталась Ксении Собчак, не уточняется.

Ранее, как писал News.ru, Первый канал отказался от запуска в эфир программы, которую она должна была вести. Видеоанонс был удалён со всех интернет-ресурсов телекомпании.