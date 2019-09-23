Журналист и общественный деятель Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале «Хороший человек», который снимает её супруг — режиссёр Константин Богомолов. В основе сюжета — реальная история серийного убийцы из города Ангарска, который в 2015 году был приговорён к пожизненному заключению за 22 преступления.
Позже он был признан виновным ещё в 60 убийствах.
Главного героя играет Никита Ефремов, роль следователя исполняет Юлия Снигирь, сообщает
Какая именно роль досталась Ксении Собчак, не уточняется.
Ранее, как писал News.ru, Первый канал отказался от запуска в эфир программы, которую она должна была вести. Видеоанонс был удалён со всех интернет-ресурсов телекомпании.