https://static.news.ru/photo/5431a0ac-53b6-11ea-9693-fa163e074e61_660.jpg Мартин Скорсезе Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Мартин Скорсезе рассказал, о чём будет его грядущий фильм «Убийцы цветочной луны». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна.

По словам Скорсезе, лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921-1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени Осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть, передаёт Collider.

В течение десяти лет Осейджи были богатейшими людьми, но всё рухнуло, когда в Оклахому прибыли белые. Всё дошло до того, что в тюрьму скорее посадили бы за убийство собаки, чем индейца, — рассказал кинематографист.

Главные роли в фильме исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. В отличие от предыдущей картины режиссёра — «Ирландец» — у картины будет полноценный прокат в кинотеатрах.

Как писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе приступит к съёмкам ленты «Убийцы цветочной луны» в марте. Премьера намечена на 2021 год.