Объявлена дата начала съёмок пятой части боевика «Джон Уик»

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На киностудии Lionsgate началась работа над над пятой частью франшизы «Джон Уик», главную роль в которой по-прежнему сыграет Киану Ривз. Об этом сообщил директор кинокомпании Джон Фелтхеймер.

К съёмкам четвертого и пятого фильма команда собирается приступить в начале следующего года.

На данный момент мы заняты подготовкой сценариев для следующих двух картин нашей боевой франшизы о Джоне Уике, — сказал Фелтхеймер в интервью THR.

Он также рассказал, что «Джон Уик 4» выйдет на экраны в конце мая 2022 года, а премьера намечена на День памяти. Его в США отмечают в последний майский понедельник и поминают военнослужащих, которые погибли во всей войнах, в которых принимала участие Америка.

Сейчас главная звезда франшизы Киану Ривз снимается в Берлине в научно-фантастическом боевике «Матрица 4».