Кассовые сборы российских фильмов в 2019 году опустились до 12,3 млрд рублей с 13,8 млрд по сравнению с прошлым годом. Доля отечественных картин составляет 22,1% от совокупных кассовых сборов всего кинопроката, сообщили в Минкультуры. В ведомстве это связывают с тем, что в прокат вышел ряд суперожидаемых голливудских лент, в числе которых «Король лев», «Алладин», «Дамбо», четыре фильма киновселенной Marvel, продолжение «Звёздных войн», «Однажды... в Голливуде» и «Джокер».
Ещё пять лет назад наш кинематограф просто бы снесло таким потоком мощнейших голливудских релизов, а в 2019 году мы лишь немного просели, и то сохранив ряд картин и перенеся их выход в прокат на 2020 год, — заявил директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
В министерстве добавили, что самым кассовым российским фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», собравшая в прокате 2,3 млрд рублей.
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