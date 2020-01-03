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Короткий фильм о создании ленты «Джокер» появился в Интернете. В нём собраны комментарии режиссёра и не вошедшие в картину кадры.

Ролик опубликован на YouTube. Звуковая дорожка в нём на английском языке, однако присутствуют русские субтитры. Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс не исключил появление сиквела картины. При этом...