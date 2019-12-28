https://static.news.ru/photo/1a3c4ce6-2b19-11ea-83b1-fa163e074e61_660.jpg Трент Резнор Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант и лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнор снова объединит силы с продюсером Аттикусом Россом для записи саундтрека к грядущему фильму режиссёра Дэвида Финчера.

Резнор и Росс запишут сопровождение для картины, получившей название «Манк», сообщает Revolver.

Фильм расскажет Германе Манкевиче, получившем «Оскар» за сценарий к фильму «Гражданин Кейн». События картины происходят в 1940-х, в связи с чем музыканты решили не использовать синтерзаторы при работе над композициями.

Скорее всего мы будем использовать инструменты того исторического периода, так что для нас это новое испытание, — рассказал Резнор.

Музыкант и его партнёр уже не первый раз работают над оригинальной музыкой для картин Финчера. Дуэт записал саундтреки к «Социальной сети», «Девушке с татуировкой дракона» и «Исчезнувшей».

Как писал NEWS.ru, сценарий написал отец режиссёра Джек Финчер ещё в 2003 году, незадолго до своей смерти.