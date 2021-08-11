Церемония вручения «Эмми» из-за COVID пройдёт под открытым небом

Церемония вручения американской телевизионной премии Emmy («Эмми») в этом году будет частично проходить под открытым небом. Такую меру ввели из-за пандемии коронавируса, передаёт «МИР 24».

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 организаторы решили сделать дополнительную площадку за театром Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Декорации будут использоваться как внутри, так и снаружи здания. Кроме того, данная мера позволит обеспечить рассадку с лучшим соблюдением социальной дистанции.

Также на 73-й церемонии «Эмми» будет ограничено число людей на красной ковровой дорожке и сокращено число номинантов, имеющих право прийти на церемонию. В частности, команду каждого из проектов смогут представлять не более четырёх человек.

Проведение мероприятия намечено на 19 сентября текущего года. Напомним, что в прошлом году оффлайн-церемония не проводилась из-за пандемии. Вместо этого состоялось виртуальное мероприятие, устроенное телеведущим и комиком Джимми Киммелом.

Ранее сообщалось, что американская телевизионная академия объявила номинантов на получение премии.