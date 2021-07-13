Номинанты на премию «Эмми» объявлены в США

Американская телевизионная академия объявила номинантов на получение премии «Эмми» в этом году. Вручение наград произойдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте телепремии.

Номинанты были объявлены во время официальной церемонии 13 июля. Ведущими стали актёр Рон Кифа Джонс («Мистер Робот») и его дочь Жасмин Кифа Джонс («Гамильтон»). Также в объявлении списка номинантов принимал участие генеральный директор академии Фрэнк Шерма.

На звание лучшего сериала претендуют такие проекты, как «Пацаны», «Корона», «Мандалорец» и другие. За звание лучшего комедийного сериала будут бороться «Кобра Кая», «Чёрная комедия», «Эмили в Париже», а также другие проекты, которые уже успели стать популярными у зрителей.

Полный список номинантов приводится на сайте телепремии.

Ранее сообщалось, что Американская телеакадемия назвала лауреатов премии «Эмми-2020». В связи с пандемией коронавируса мероприятие было проведено в формате онлайн. Лучшим драматическим сериалом были признаны «Наследники» канала HBO, лучшим комедийным — «Шиттс Крик» от Pop TV.