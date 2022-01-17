60 лет звезде «Маски» и «Эйс Вентуры» Джиму Керри: как изменился комик

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17 января комику Джиму Керри исполнилось 60 лет. Актёр прославился ролями в фильмах «Маска», «Эйс Вентура», «Гринч — похититель Рождества», «Шоу Трумана», «Тупой и ещё тупее», «Брюс Всемогущий» и др.

Джим Керри остаётся одним из самых высокооплачиваемых артистов США, время от времени, несмотря на отсутствие музыкального образования, выступает как вокалист. Звезде приписывают множество романов с известными актрисами и фотомоделями. Однажды мимолётной связью с голливудской знаменитостью похвасталась и российская балерина Анастасия Волочкова. Нынешней спутницей комика считается актриса Джинджер Гонзага, с которой он познакомился на съёмках сериала «Умираю со смеху». Другой их совместной работой стал сериал «Шучу», где Керри снялся с Гонзага в эротической сцене — первой в его карьере.

Фото Джима Керри, который, даже нося бороду, с годами сильно не меняется и остаётся вечно молодым, — в галерее NEWS.ru.