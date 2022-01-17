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60 лет звезде «Маски» и «Эйс Вентуры» Джиму Керри: как изменился комик
Кино

60 лет звезде «Маски» и «Эйс Вентуры» Джиму Керри: как изменился комик

11:50, 17 января 2022
Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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17 января комику Джиму Керри исполнилось 60 лет. Актёр прославился ролями в фильмах «Маска», «Эйс Вентура», «Гринч — похититель Рождества», «Шоу Трумана», «Тупой и ещё тупее», «Брюс Всемогущий» и др.

Джим Керри остаётся одним из самых высокооплачиваемых артистов США, время от времени, несмотря на отсутствие музыкального образования, выступает как вокалист. Звезде приписывают множество романов с известными актрисами и фотомоделями. Однажды мимолётной связью с голливудской знаменитостью похвасталась и российская балерина Анастасия Волочкова. Нынешней спутницей комика считается актриса Джинджер Гонзага, с которой он познакомился на съёмках сериала «Умираю со смеху». Другой их совместной работой стал сериал «Шучу», где Керри снялся с Гонзага в эротической сцене — первой в его карьере.

Фото Джима Керри, который, даже нося бороду, с годами сильно не меняется и остаётся вечно молодым, — в галерее NEWS.ru.

Джим Керри в театре Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, Калифорния, 12 февраля 2020 года

Faye Sadou/Global Look Press

Джим Керри и Томми Дэвидсон в театре Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, Калифорния, 12 февраля 2020 года

Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Мелисса Лео, Джим Керри, Ари Грейнор на премьере фильма «Я умираю здесь» в Гильдии режиссёров Америки, 2017 год

Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джим Керри во время 42-го Международного кинофестиваля в Торонто в театре «Зимний сад» 11 сентября 2017 года в Торонто, Канада

Regina Wagner/ZUMAPRESS.com

Джим Керри отправляется на «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» в театр Эда Салливана. Нью-Йорк, 2015 год

Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джим Керри и Джинджер Гонзага принимают участие в 76-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» Лос-Анджелес, США, 2019 год

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Джим Керри в фильме Эйс Вентура, США, 1995 год

imago stock&people/Global Look Press

Джим Керри и Джефф Дэниелс, 1994 год

imago stock&people/Global Look Press

Джим Керри и Джефф Дэниелс. Вествуд, Калифорния, 2014 год

Paul Fenton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джим Керри и Джефф Дэниелс. Вествуд, Калифорния, 2014 год

D.Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссёр Крис Смит и Джим Керри во время премьеры фильма «Джим и Энди: Великий запредельный» на 74-м Венецианском международном кинофестивале в Палаццо дель Казино, 2017 год

Dave Bedrosian/Global Look Press

Томми Ли Джонс и Джим Керри в фильме «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера, США, 1995 год

KPA/Global Look Press

Джим Керри в фильме «Вечное сияние чистого разума»

Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Джим Керри в роли Карла Аллена в фильме «Всегда говори: ДА!»

Village Roadshow Pictures/Global Look Press

Джим Керри в роли Карла Аллена в фильме «Всегда говори: ДА!»

Village Roadshow Pictures/Global Look Press

Джим Керри в фильме «Маска», 1994 год

kinopoisk.ru

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