60 лет звезде «Маски» и «Эйс Вентуры» Джиму Керри: как изменился комик

17 января комику Джиму Керри исполнилось 60 лет. Актёр прославился ролями в фильмах «Маска», «Эйс Вентура», «Гринч — похититель Рождества», «Шоу Трумана», «Тупой и ещё тупее», «Брюс Всемогущий» и др.
Джим Керри остаётся одним из самых высокооплачиваемых артистов США, время от времени, несмотря на отсутствие музыкального образования, выступает как вокалист. Звезде приписывают множество романов с известными актрисами и фотомоделями. Однажды мимолётной связью с голливудской знаменитостью похвасталась и российская балерина Анастасия Волочкова. Нынешней спутницей комика считается актриса Джинджер Гонзага, с которой он познакомился на съёмках сериала «Умираю со смеху». Другой их совместной работой стал сериал «Шучу», где Керри снялся с Гонзага в эротической сцене — первой в его карьере.
Фото Джима Керри, который, даже нося бороду, с годами сильно не меняется и остаётся вечно молодым, — в галерее NEWS.ru.
Джим Керри в театре Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, Калифорния, 12 февраля 2020 года
Faye Sadou/Global Look Press
Джим Керри и Томми Дэвидсон в театре Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, Калифорния, 12 февраля 2020 года
Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press
Мелисса Лео, Джим Керри, Ари Грейнор на премьере фильма «Я умираю здесь» в Гильдии режиссёров Америки, 2017 год
Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Джим Керри во время 42-го Международного кинофестиваля в Торонто в театре «Зимний сад» 11 сентября 2017 года в Торонто, Канада
Regina Wagner/ZUMAPRESS.com
Джим Керри отправляется на «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» в театр Эда Салливана. Нью-Йорк, 2015 год
Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Джим Керри и Джинджер Гонзага принимают участие в 76-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» Лос-Анджелес, США, 2019 год
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Джим Керри в фильме Эйс Вентура, США, 1995 год
imago stock&people/Global Look Press
Джим Керри и Джефф Дэниелс, 1994 год
imago stock&people/Global Look Press
Джим Керри и Джефф Дэниелс. Вествуд, Калифорния, 2014 год
Paul Fenton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Джим Керри и Джефф Дэниелс. Вествуд, Калифорния, 2014 год
D.Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Режиссёр Крис Смит и Джим Керри во время премьеры фильма «Джим и Энди: Великий запредельный» на 74-м Венецианском международном кинофестивале в Палаццо дель Казино, 2017 год
Dave Bedrosian/Global Look Press
Томми Ли Джонс и Джим Керри в фильме «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера, США, 1995 год
KPA/Global Look Press
Джим Керри в фильме «Вечное сияние чистого разума»
Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Джим Керри в роли Карла Аллена в фильме «Всегда говори: ДА!»
Village Roadshow Pictures/Global Look Press
Джим Керри в роли Карла Аллена в фильме «Всегда говори: ДА!»
Village Roadshow Pictures/Global Look Press
Джим Керри в фильме «Маска», 1994 год
kinopoisk.ru