Эксперт интернет-торговли оценил идею продавать автомобили на маркетплейсах Президент АКИТ Соколов: покупка автомобилей на маркетплейсах не несет рисков

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Покупка автомобилей на маркетплейсах не несет рисков для покупателей, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Комментируя НСН идею продавать машины таким способом, эксперт подчеркнул, что сами продавцы смогут расширить свою аудиторию.

Нужно обязательно смотреть на детальные условия продажи, но все гарантии и права покупателя будут соблюдены. Самим продавцам это выгодно, они расширяют свой канал дистрибуции, онлайн аудитория — это 70 млн человек по всей стране, — отметил глава АКИТ.

По его словам, покупка автомобилей на маркетплейсах подойдет для тех покупателей, которые точно знают, какую машину хотят приобрести. Удобной опцией является возможность не ездить в автосалон — достаточно подождать, пока транспортное средство привезут. Как уточнил Соколов, такую функцию уже тестировали в 2019 году. Тогда автомобили «разлетелись как горячие пирожки». Он рассказал, что 20 машин, выставленных на маркетплейсе, купили всего за два часа.

У людей появляется больше выбора, больше возможностей с точки зрения персонального подхода к покупке. Не имеет значения, машина это или другой товар. Эту вещь можно привезти, значит, она может продаваться в интернете. Это очень хорошее новшество, — добавил эксперт.

В пресс-службе Wildberries ранее сообщили, что среди россиян растет интерес к покупке автомобилей через онлайн-канал дистрибуции, поэтому маркетплейс планирует запустить продажу транспортных средств. Отмечается, что в будущем у пользователей может появиться возможность приобрести автомобиль в рассрочку или кредит.