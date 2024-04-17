Wildberries ответил на вопрос о возможности приобретения машины в рассрочку Wildberries допустил покупку машины в рассрочку на маркетплейсе в будущем

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Среди россиян растет интерес к покупке автомобилей через онлайн-канал дистрибуции, поэтому Wildberries планирует запустить продажу транспортного средства, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Отмечается, что в будущем у пользователей может появиться возможность приобрести автомобиль в рассрочку или кредит.

Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал дистрибуции. Когда покупатель уже определился с моделью машины, ему не нужна консультация или тест-драйв — ему удобно приобрести автомобиль онлайн. Это экономит время, учитывая доставку автомобиля домой, к ближайшему ПВЗ или в другое согласованное место. Что касается возможности купить авто на Wildberries в кредит или рассрочку — мы будем развивать клиентский сервис и возможности для наших покупателей и поделимся деталями, когда будем готовы, — говорится в сообщении.

В Wildberries добавили, что компания планирует расширять ассортимент автомобилей, которые представлены на маркетплейсе, и привлекать на площадку разные бренды. Также на маркетплейсе можно будет купить и другие виды транспортных средств: мотоциклы, гидроциклы, снегоходы, лодки.

Так, в ближайшее время на Wildberries появятся мотоциклы брендов Jawa, Benelli и QJ Motor, — сообщили в пресс-службе.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что автомобиль является сложным техническим и многокомпонентным изделием, которое необходимо посмотреть и потрогать перед покупкой, поэтому россияне вряд ли будут активно приобретать машины на Wildberries. По его словам, русский человек подходит к покупке машины ответственно и тщательно.