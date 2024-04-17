«Кот в мешке»: автоэксперт высказался о покупке автомобилей на Wildberries Автоэксперт Попов раскритиковал идею покупки автомобилей на Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль является сложным техническим и многокомпонентным изделием, которое необходимо посмотреть и потрогать перед покупкой, заявил в беседе с NEWS.ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Таким образом он прокомментировал возможность приобретения машины на Wildberries. Вместе с тем эксперт признался, что лично он был бы не готов покупать кота в мешке.

Лично я не отношусь к числу тех, кто готов покупать кота в мешке. Понятно, что автомобиль — это тоже товар, но это еще и сложное техническое изделие, многокомпонетное. Перед тем как вложить огромные деньги в покупку такого изделия, нужно его потрогать, посмотреть, такого рода покупки не совершаются одним кликом, нужно тщательно обдумать, пересмотреть, поэтому обещать — не значит жениться, — заявил Попов.

Эксперт добавил, что не пророчит этой идее бешеную популярность. По его словам, русский человек подходит к покупке машины ответственно и тщательно.

Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Евгений Житнухин заявил, что китайские машины стали лидерами продаж за счет своей надежности, однако и у них есть некоторые смущающие особенности. Так, например, Chery Tiggo 8 имеет комплектацию, при которой владельцы сталкиваются с невозможностью найти подходящие крепления для стеклоочистительных щеток, объяснил он.