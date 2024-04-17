Названы «смущающие особенности» китайских автомобилей Автоэксперт Житнухин: китайские авто имеют некритичные особенности комплектации

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Китайские машины стали лидерами продаж за счет своей надежности, однако и у них есть некоторые смущающие особенности, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Евгений Житнухин в беседе с Lenta.ru. Так, например, Chery Tiggo 8 имеет комплектацию, при которой владельцы сталкиваются с невозможностью найти подходящие крепления до стеклоочистительных щеток, объяснил он.

Например, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние «дворники» на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки, — рассказал Житнухин.

Еще одним недостатком китайских авто является их стоимость, добавил эксперт. Средняя цена за машину увеличилась до 3 млн рублей. При этом, по словам Житнухина, не исключен рост стоимости еще на 20% в течение текущего года.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что новый российский электрокар Lada e-Largus может иметь преимущество перед зарубежными аналогами, заключающееся в его более низкой стоимости. При этом он подчеркнул, что судить о самой отечественной новинке пока рано, так как до конца неясно, какой именно автомобиль был взят за основу при проектировании.