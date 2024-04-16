Автоэксперт назвал главное преимущество электромобиля e-Largus Автоэксперт Зенкевич: e-Largus может быть намного дешевле зарубежных аналогов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новый российский электрокар Lada e-Largus может иметь преимущество перед зарубежными аналогами, заключающееся в его более низкой стоимости, заявил NEWS.ru автомобильный эксперт Иван Зенкевич. При этом он подчеркнул, что судить о самой отечественной новинке пока рано, так как до конца неясно, какой именно автомобиль был взят за основу при проектировании.

Эти электрокары смогут составить конкуренцию зарубежным из-за цены, но для начала нужно посмотреть, что вообще это будет за автомобиль. Это как с «Москвичом», никто не знал, что будет взято за основу, — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что в большинстве своем электромобили отличаются более высокой скоростью, однако спрос на них постепенно растет. Тем не менее количество проданных электрокаров не перекрывает число автомобилей, работающих на бензиновых двигателях.

Несмотря на то что электрокары все больше набирают популярность, количество машин, которые ездят на бензине, все равно намного больше. Экология лучше не стала, — подытожил он.

Ранее Зенкевич заявил, что автомобиль e-Largus может оказаться непопулярным среди россиян. При этом он подчеркнул, что именно низкая цена может оказаться решающим фактором, влияющим на отношение потребителей к этой модели.