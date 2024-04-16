Электромобилю e-Largus предсказали непопулярность у россиян Автоэксперт Зенкевич: электромобиль e-Largus не будет очень востребован в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Электромобиль e-Largus едва ли будет пользоваться большой популярностью у россиян, считает автоэксперт Иван Зенкевич. В беседе с NEWS.ru он не исключил, что отношение к авто определит его цена.

Если ценник будет гуманным и ниже, чем у китайских аналогов, то в целом, популярностью эти электрокары будут пользоваться, но Россия не та страна, где они будут очень востребованы, — сказал аналитик.

Он также обратил внимание на то, что двигатель e-Largus, вероятно, будет произведен в Китае, как и некоторые другие комплектующие. В то же время производство аккумуляторов уже налажено и на территории РФ, заметил эксперт.

Ранее американский миллиардер Илон Маск принял решение сократить 10% рабочей силы на предприятиях Tesla по всему миру. Согласно последнему годовому отчету, в компании работают свыше 140 тысяч человек. Это значит, что своих мест лишатся 14 тысяч специалистов. Сам Маск объяснил решение стремлением к экономии и инновациям.

Решение стало следствием тяжелого начала года для производителя электромобилей, который не оправдал ожиданий инвесторов по объемам продаж. В первом квартале 2024 года компания поставила 387 тысяч машин, что примерно на 13% ниже ожиданий рынка. Падение стало первым за почти четыре года.