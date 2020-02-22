https://static.news.ru/photo/b07039f8-5593-11ea-bb3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press

Китайские учёные пришли к выводу, что передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась ещё в ноябре или начале декабря 2019 года, именно таким образом вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане и распространился по всей стране.

Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места и быстро распространился, — цитирует РИА Новости сообщение Китайской академии наук.

Учёные проанализировали геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах, и выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трём маршрутам. Они предположили, что некий «нулевой пациент» мог инфицировать кого-то на «Хуанане», и рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями послужил благоприятной средой для распространения вируса между людьми. Было также установлено, что случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в основном напрямую связаны с Уханем.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность фактом распространения нового коронавируса за пределами Китая. Это говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше. Такое заявление он сделал на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом.

Первые случаи заболевания неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 тысяч человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов.