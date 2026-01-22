Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу

В Шанхае разгорелся общественный скандал после того, как местная жительница заставила свою дочь ползти на коленях по территории жилого комплекса, сообщает South China Morning Post (SCMP). Инцидент произошел вечером 6 января и попал на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.

Когда очевидцы попытались вмешаться и защитить ребенка, мать проигнорировала их замечания и продолжила «воспитательный процесс». После широкого резонанса действиями женщины заинтересовалась полиция.

Свои действия мать объяснила сильным стрессом из-за огромных семейных долгов. По ее словам, финансовые трудности возникли именно из-за расходов на «лучшее образование» для дочери, и таким жестоким способом она решила выместить накопившееся недовольство на ребенке.

Пользователи соцсетей резко осудили методы воспитания, отметив, что подобное поведение наносит девочке тяжелую психологическую травму. Комментаторы призвали женщину обратиться к специалистам для лечения нервного расстройства.

