https://static.news.ru/photo/f32b134a-2aa4-11ea-8d59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что сложилась ситуация, в которой необходимо принимать меры, в том числе наступательные, для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Такое заявление лидер КНДР сделал на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи и поставил соответствующие задачи перед министерствами иностранных дел, военной промышленности и вооружённых сил. Также он подробно обозначил направления борьбы за обеспечение решительного поворота в развитии экономики страны и повышении уровня жизни народа, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, Ким Чен Ын ещё раз подчеркнул, что нужно интенсивно вести борьбу с антисоциалистическими и несоциалистическими проявлениями, укреплять работу общественных организаций трудящихся и устанавливать атмосферу морального кодекса в масштабе всего общества.

Как писал NEWS.ru ранее, США готовы принять ответные меры в случае, если КНДР проведёт испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, Вашингтон обладает «большим количеством инструментов», которыми готов воспользоваться в подобных ситуациях.