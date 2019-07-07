В одесский порт прибыла первая в истории Украины партия нефти из США. Следующая подобная поставка ожидается уже в августе. К помощи Вашингтона Киев вынужден был прибегнуть после того, как с 1 июня Россия ограничила поставки топлива на Украину —в ответ на украинские санкции относительно ряда российских продуктов. Вместе с тем, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, нефтяные закупки у США — скорее политический шаг, которым киевские власти хотят укрепить отношения с заокеанскими партнёрами.

Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США в порт Одессы 75 тысяч тонн нефти. По данным портовой пресс-службы, сырье будет отправлено на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Вслед за первой закупкой должны последовать ещё несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе, — отмечается в сообщении.

В прошлом месяце Москва в ответ на киевские санкции ограничила поставки угля, нефти и нефтепродуктов украинской стороне: теперь они возможны только на основании отдельных разрешений. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с News.ru напомнил, что Россия, как и другие страны продавала Украине не слишком большие объёмы нефти, поскольку НПЗ там почти не работают. Как подчеркнул эксперт, сейчас в стране функционирует Кременчугский завод, однако и он загружен примерно на 20%, то есть выпускает очень мало; по стране есть несколько перегонных установок, но на ситуацию они не сильно влияют. В основном же, всё топливо, все нефтепродукты поступают из-за рубежа.  Главным поставщиком можно назвать Белоруссию, поэтому поставки весьма небольшие.

Кременчугский НПЗКременчугский НПЗkremenchug.ua

Несмотря на запрет российского правительства на продажу нефтепродуктов Киеву, украинцы могли бы купить их без особых проблем: допустим, выходит танкер из Новороссийска, право собственности переходит, например, к турецкой компании или любой другой международной, и эту нефть уже можно отправить в ту же самую Одессу. В том же регионе можно найти поставщиков, в частности, Азербайджан, или через Средиземное море: Ливия, Алжир. И то, что Украина закупает нефть у США, скорее, символический и политический шаг. Сперва, напомню, Киев закупал у американцев уголь, и тогда сухогруз встречали и украинский премьер, и министр энергетики. Была большая церемония, с закидыванием первой лопаты в топку и т.д., — напомнил Игорь Юшков.

Украина как рынок сбыта рассматривается американцами с большой серьёзностью, подчёркивает эксперт. Примечательно в этой связи то, что даже американскую делегацию на инаугурации Владимира Зеленского возглавлял именно министр энергетики США.

Из производственных, экономических соображений было бы нецелесообразно закупать нефть у США, — считает Игорь Юшков. — Поскольку речь идёт о сланцевой нефти, чистой, малосернистой. За эти же деньги можно было приобрести большие объёмы нефти средней тяжести. Поэтому, полагаю, это скорее политический шаг.

По мнению эксперта, подобные акции будут проходить и в будущем, поскольку между Киевом и Вашингтоном уже заключены соглашения и по углю, и по нефти. Другое дело, что какой-то существенной отдачи с точки зрения политики Украина всё равно от этого не получит.

Если в Киеве думают, что на этом фоне США введут некие санкции против «Северного потока — 2», то, думаю, это ошибочное понимание ситуации. В этом вопросе торг идёт на уровне Европы и Соединённых Штатов, и украинский лоббизм здесь роли не сыграет, — отмечает Юшков.

Да, Киев демонстрирует политическую лояльность, как и многие в Восточной Европе: Польша, например, закупает у США сжиженный природный газ, признавая, что он более дорогой, зато американский. Замминистра энергетики Соединённых Штатов уже заявлял, что в их газе есть «молекулы свободы». Поэтому предполагается, что чем больше ты его закупаешь, тем больше ты союзник Вашингтона. Украинцы это видят и рассчитывают, что, несмотря на незначительные (из-за малых объёмов поставок) переплаты, затем смогут использовать этот довод в переговорах с США. То есть какого-то результата от закупок они ждут. Но не думаю, что выгода будет серьёзной, американцы всё-таки в этом плане очень прагматичны, — заключает эксперт.

 

News.ru в соцсетях