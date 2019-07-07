В одесский порт прибыла первая в истории Украины партия нефти из США. Следующая подобная поставка ожидается уже в августе. К помощи Вашингтона Киев вынужден был прибегнуть после того, как с 1 июня Россия ограничила поставки топлива на Украину —в ответ на украинские санкции относительно ряда российских продуктов. Вместе с тем, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, нефтяные закупки у США — скорее политический шаг, которым киевские власти хотят укрепить отношения с заокеанскими партнёрами.

Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США в порт Одессы 75 тысяч тонн нефти. По данным портовой пресс-службы, сырье будет отправлено на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Вслед за первой закупкой должны последовать ещё несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе, — отмечается в сообщении.

В прошлом месяце Москва в ответ на киевские санкции ограничила поставки угля, нефти и нефтепродуктов украинской стороне: теперь они возможны только на основании отдельных разрешений. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с News.ru напомнил, что Россия, как и другие страны продавала Украине не слишком большие объёмы нефти, поскольку НПЗ там почти не работают. Как подчеркнул эксперт, сейчас в стране функционирует Кременчугский завод, однако и он загружен примерно на 20%, то есть выпускает очень мало; по стране есть несколько перегонных установок, но на ситуацию они не сильно влияют. В основном же, всё топливо, все нефтепродукты поступают из-за рубежа. Главным поставщиком можно назвать Белоруссию, поэтому поставки весьма небольшие.

Кременчугский НПЗ kremenchug.ua

Несмотря на запрет российского правительства на продажу нефтепродуктов Киеву, украинцы могли бы купить их без особых проблем: допустим, выходит танкер из Новороссийска, право собственности переходит, например, к турецкой компании или любой другой международной, и эту нефть уже можно отправить в ту же самую Одессу. В том же регионе можно найти поставщиков, в частности, Азербайджан, или через Средиземное море: Ливия, Алжир. И то, что Украина закупает нефть у США, скорее, символический и политический шаг. Сперва, напомню, Киев закупал у американцев уголь, и тогда сухогруз встречали и украинский премьер, и министр энергетики. Была большая церемония, с закидыванием первой лопаты в топку и т.д., — напомнил Игорь Юшков.

Украина как рынок сбыта рассматривается американцами с большой серьёзностью, подчёркивает эксперт. Примечательно в этой связи то, что даже американскую делегацию на инаугурации Владимира Зеленского возглавлял именно министр энергетики США.

Из производственных, экономических соображений было бы нецелесообразно закупать нефть у США, — считает Игорь Юшков. — Поскольку речь идёт о сланцевой нефти, чистой, малосернистой. За эти же деньги можно было приобрести большие объёмы нефти средней тяжести. Поэтому, полагаю, это скорее политический шаг.

Дональд Трамп остался единственной надеждой Украины на то, что «Северный поток-2» будет остановл... https://t.co/ybwUPled8q — Актуальные новости (@peopleglobnews) 7 июля 2019 г.

По мнению эксперта, подобные акции будут проходить и в будущем, поскольку между Киевом и Вашингтоном уже заключены соглашения и по углю, и по нефти. Другое дело, что какой-то существенной отдачи с точки зрения политики Украина всё равно от этого не получит.

Если в Киеве думают, что на этом фоне США введут некие санкции против «Северного потока — 2», то, думаю, это ошибочное понимание ситуации. В этом вопросе торг идёт на уровне Европы и Соединённых Штатов, и украинский лоббизм здесь роли не сыграет, — отмечает Юшков.