Зеленский заявил о намерении стран G7 поставить Киеву системы ПРО

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «услышал» от лидеров стран «Большой семёрки» намерение предоставить Киеву системы противоракетной обороны. Теперь он ожидает этих поставок, сообщил украинский лидер в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его офиса, пишет ТАСС.

И сейчас я уже могу это сказать — я услышал это от наших партнёров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставок соответствующих систем, — сообщил глава украинского государства.

Также Зеленский заявил, что получил обещание от лидеров стран «Большой семёрки» поддерживать Украину «неограниченно долгое время».

Это уже официально условлено: наиболее мощные демократии мира будут поддерживать наше государство столько, сколько необходимо для нашей победы, — заверил глава украинского государства.

На днях Зеленский сообщал, что обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном потребности украинской армии в средствах ПВО и ПРО. А также, что ожидает поставок тяжёлого вооружения, современной реактивной артиллерии и систем ПРО от Германии, Франции и других стран ЕС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США намерены поставить на Украину системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Телеканал напомнил, что президент США Джо Байден, в настоящее время находящийся в Германии, ранее намекал на то, что Штаты планируют отправку Украине «более совершенных ракетных систем и боеприпасов».