В Ереване прошёл очередной саммит лидеров государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пристальное внимание к мероприятию было приковано ещё до его старта. Во-первых, речь идёт о юбилейной встрече — в этом году ЕАЭС исполняется пять лет. Во-вторых, на повестке саммита были не только привычные вопросы взаимной интеграции стран-участниц объединения, но и перспективы расширения деятельности союза — путём сотрудничества с другими партнёрами. Одним из наиболее резонансных решений встречи, в частности, стало заключение договора о создании зоны свободной торговли с Сингапуром.

Если говорить о стратегических задачах ЕАЭС, то в рамках этого объединения обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Данный союз, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, по своим задачам во многом схож с ЕС. Для России, как лидера постсоветского пространства и наиболее развитой экономики на нём, ЕАЭС является весомой структурой, поэтому заниматься её развитием просто необходимо.

Владимир Путин kremlin.ru

От участия в данном союзе Москва априори выигрывает экономически, потому что получает дополнительные рынки сбыта своих товаров, с населением в 37 млн человек. Зачастую экспортируемая из России продукция даже не имеет конкурентов на рынках стран-участниц ЕАЭС.

Как пояснил News.ru ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский, второй неоспоримый плюс — это то, что РФ за счёт численности жителей входящих в ЕАЭС государств в последние годы компенсировала убыль населения и получала недорогую рабочую силу. Это, безусловно, сказывается на росте экономики страны. Кроме того, хотя развитие ЕАЭС пока что протекает медленными темпами, оно укрепляет позиции Москвы как одного из мировых финансовых центров.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, зарубежные санкции и политическое противостояние с Западом катализирует необходимость Москвы в поиске союзников — с целью анализа изменений среды. Кроме того, подчёркивает эксперт, на внешнеэкономической арене приоритетными направлениями для суверенитета России являются факторы систематического снижения зависимостей от импорта продовольствия и высококачественной продукции, преобразования и улучшения на компромиссной основе межгосударственных финансов, а также повышение экспорта при наращивании в нём частей промышленной продукции высокого передела.

Но главное в условиях существующего тренда к международной изоляции РФ — повышение осуществляемых взаимовыгодных экономических интеграционных проектов в рамках ЕАЭС. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets

С точки зрения экономики нынешний саммит можно назвать одним из самых значимых за долгое время: стороны подписали договор по созданию зоны свободной торговли с Сингапуром. Однако вместе с тем основной экспортер ЕАЭС — Россия не получит существенную торговую выгоду от этого. В то же время соглашение должно увеличить объём взаимных инвестиций, а также позволить странам содружества облегчить работу со странами-участницами АСЕАН, где действует режим беспошлинной торговли.

kremlin.ru

У ЕАЭС уже есть опыт подобного сотрудничества с азиатскими странами — в частности, с Вьетнамом, напомнил в разговоре с News.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

С момента подписание соглашения с этой страной в 2015 году товарооборот увеличился с $4,3 млрд до $6,7 млрд по итогам 2018 года. На данный момент торговый оборот с Сингапуром вполне сопоставим с Вьетнамом образца 2015 года, так что сотрудничество обещает стать крайне полезным. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

В ближайших планах ЕАЭС — созданию зоны свободной торговли с Египтом и Ираном. Интенсивные переговоры с Каиром на этот счёт продолжаются с января 2019 года, и, как заявил летом глава Минпромторга России Денис Мантуров, соглашение может быть заключено уже в 2020-м. С Ираном ситуация обстоит несколько иначе. Страны ЕАЭС и Тегеран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли ещё в мае 2018-го, а этим летом иранский парламент ратифицировал его. Договор рассчитан на три года и вступит в силу уже 27 октября. Согласно его условиям, не позднее, чем через год после этого Москва и Тегеран должны начать переговоры о заключении полноценного соглашения.