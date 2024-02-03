ВСУ понесли потери на правобережье Днепра: новости СВО на утро 3 февраля

Фото: МО Украины

Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины вместе с личным составом на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА, фиксировавшего попадание в цель и ее ликвидацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 2 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка на Херсонском направлении СВО

В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье Днепра, рассказали в МО.

По информации Минобороны от 2 февраля, за сутки украинская армия потеряла на Херсонском направлении порядка 35 военнослужащих, танк, артиллерийскую систему М777 и две самоходные установки «Гвоздика».

Какое преимущество у ВС РФ на фронте

Российская армия обладает преимуществом в зоне проведения военной операции из-за качественной работы артиллерийских орудий, заявил один из офицеров Вооруженных сил Украины. По его словам, число снарядов, которые есть в распоряжении российской армии, во много раз превышает возможности украинцев.

Как ВСУ атаковали РФ

В Воронежской области средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

В Белгородской области в ночь на 3 февраля система ПВО ликвидировала очередной БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его сведениям, в результате происшествия повреждения получили частный дом и припаркованный автомобиль КамАЗ, пострадавших нет.

Фото: МО Украины

Что узнала европейская разведка по катастрофе Ил-76

Вооруженные силы Украины использовали зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский Ил-76, сообщает Associated Press со ссылкой на французского военного чиновника. При этом западные источники не смогли подтвердить наличие украинских военнопленных на борту.

Отмечается, что украинские солдаты стреляли с расстояния примерно 50 километров. Другой западный чиновник заявил, что самолет был сбит «в результате ракетного удара, а не из-за какой-либо механической неисправности», и почти наверняка огонь велся с территории Украины. Собеседник агентства отметил, что пока неясно, перевозил ли он украинских военнопленных.

Россия не будет устраивать торг вокруг тел пленных украинских военных, погибших в сбитом ВСУ самолете Ил-76, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, российская сторона передаст их родственникам без всяких условий, тогда как представители официального Киева «из передачи тел могут устроить очередное кровавое шоу».

Где гремели взрывы на Украине

В ночь на 3 февраля взрывы прозвучали в Полтавской области на северо-востоке Украины во время воздушной тревоги, сообщил глава региональной администрации Филипп Пронин. По предварительным данным, есть повреждения в Миргородском районе.

Позже серии взрывов были зафиксированы в Кривом Роге Днепропетровской области и в Харькове на востоке Украины, сообщало «Зеркало недели». По данным издания, сработала система противовоздушной обороны.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в ночь на 3 февраля действовала в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Киевской и Одесской областях.

Фото: t.me/UA_National_Police

Что сказал Путин о последствиях отхода ВС РФ

В РФ знают, что «творили» украинские военные в Харьковской области после отхода оттуда российских войск в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин. «Только неонацисты так могут поступать», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин убежден, что подавляющая часть жителей России настроены помочь Донбассу и «не хотят бросать людей под колеса неонацистов». По его словам, россияне хотели «возвращения регионов на родину».

Что сообщили руководству США по Залужному

Украинское руководство проинформировало власти США о своем решении уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами страны, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. По данным СМИ, в Белом доме не поддержали решение, но не оспорили его.

Как отмечает WP, в американской администрации признали, что решение об увольнении главкома ВСУ является «суверенным выбором» президента страны.

Какое членство в НАТО может получить Украина

Украина может войти в НАТО не полностью, а лишь частично, заявили эксперты по международным отношениям Алина Полякова и Джеймс Голдгейер. По словам специалистов, под действие пятой статьи Североатлантического пакта будут подпадать лишь те территории, которые сохранятся за Киевом по итогам специальной военной операции. При этом не имеет значения, признает ли Запад итоги СВО.

Вместе с тем Полякова и Голдгейер отмечают, что членство Украины в НАТО критически важно для стран Запада, так как оно позволит «сдержать агрессию России». При этом они утверждают, что принятие решения о приглашении государства в Альянс не будет обязывать НАТО вводить войска на Украину в случае начала второго конфликта. По их словам, пятая статья Североатлантического пакта предусматривает совершение «действий, которые НАТО сочтет необходимыми».

Пятая статья Североатлантического пакта — часть соглашения между членами НАТО, согласно которой нападение на одного или нескольких членов считается нападением на весь Альянс. Согласно тексту статьи, объединение окажет защищающимся сторонам конфликта необходимую помощь, в том числе в виде прямого участия в боевых действиях.

Как Лондон предложил помочь Киеву

Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Североатлантического альянса, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме того, Лондон призвал установить над подконтрольной Киеву территорией бесполетную зону и увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.

По слова источника, Лондон понимает, что большинство стран — членов НАТО на данный момент вряд ли поддержат подобные меры, однако там рассчитывают на одобрение инициативы в случае серьезного продвижения Вооруженных сил РФ. Собеседник агентства уточнил, что Великобритания предполагает скрытно перебросить на Украину силы Альянса из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы подразделения заняли оборонительные рубежи по правому берегу Днепра.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, для «распыления» сил российских военных не исключается превентивный удар Молдавии и Румынии по Приднестровью, добавил источник. Также нельзя исключать удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России. Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года.

Насколько обновлены стратегические ядерные силы РФ

Стратегические ядерные силы России практически полностью обновлены, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что соответствующий показатель составляет 95%, а морская составляющая — почти 100%.

Президент отметил, что этими силами Россия обеспечивает себе хороший и надежный тыл для стратегической безопасности. Он добавил, что аналогичных результатов страна будет добиваться и в вопросе оснащения армии и флота. Войска, как отметил Путин, обеспечат всей линейкой вооружений, в том числе перспективными образцами нового поколения.

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