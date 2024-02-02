Великобритания предложила радикальный способ помощи Украине РИА Новости: Британия призвала направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Фото: Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме того, Лондон призвал установить над подконтрольной Киеву территорией бесполетную зону.

В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и опять же увеличения поставок вооружений и техники ВСУ, — рассказал собеседник агентства.

По слова источника, Лондон понимает, что большинство стран — членов НАТО на данный момент вряд ли поддержат подобные меры, однако там рассчитывают на одобрение инициативы в случае серьезного продвижения Вооруженных сил РФ. Собеседник уточнил, что Великобритания предполагает скрытно перебросить на Украину силы Альянса из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы подразделения заняли оборонительные рубежи по правому берегу Днепра.

Кроме того, для «распыления» сил российских военных не исключается превентивный удар Молдавии и Румынии по Приднестровью, добавил источник. Также нельзя исключать удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России. Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года.

Ранее эксперты по международным отношениям Алина Полякова и Джеймс Голдгейер в статье для издания Foreign Affairs предположили, что Украина может войти в НАТО не полностью, а лишь частично. По мнению авторов материала, под действие пятой статьи Североатлантического пакта будут подпадать лишь те территории, которые сохранятся за Киевом по итогам специальной военной операции. При этом не имеет значения, признает ли Запад итоги СВО.

Также стало известно, что страны НАТО планируют создать систему, получившую неформальное название «военный Шенген». Она позволит военным формированиям свободно перемещаться в пределах границ стран, состоящих в НАТО. Предполагается, что ее могут согласовать до июльского саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне.