Украина может получить «частичное» членство в НАТО Foreign Affairs: Украина может войти в НАТО с потерей ряда регионов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может войти в НАТО не полностью, а лишь частично, заявили эксперты по международным отношениям Алина Полякова и Джеймс Голдгейер в статье для издания Foreign Affairs. По словам специалистов, под действие пятой статьи Североатлантического пакта будут подпадать лишь те территории, которые сохранятся за Киевом по итогам специальной военной операции. При этом не имеет значения, признает ли Запад итоги СВО.

Только территория, которую Украина удерживает по состоянию на конец конфликта, будет подпадать под действие статьи № 5, даже если Запад откажется официально признать контролируемую Россией территорию частью Российской Федерации, — заявили эксперты.

Вместе с тем Полякова и Голдгейер отмечают, что членство Украины в НАТО критически важно для стран Запада, так как оно позволит «сдержать агрессию России». При этом они утверждают, что принятие решения о приглашении государства в Альянс не будет обязывать НАТО вводить войска на Украину в случае начала второго конфликта. По их словам, пятая статья Североатлантического пакта предусматривает совершение «действий, которые НАТО сочтет необходимым».

Пятая статья Североатлантического пакта — часть соглашения между членами НАТО, согласно которой нападение на одного или нескольких членов считается нападением на весь Альянс. Согласно тексту статьи, объединение окажет защищающимся сторонам конфликта необходимую помощь, в том числе в виде прямого участия в боевых действиях.

Госдепартамент США ранее выступил с комментарием на тему возможного вступления Украины в НАТО. По словам главы пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, слухи о том, что Вашингтон пытается отсрочить приглашение Киева в Альянс, не соответствуют действительности.