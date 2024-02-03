Стало известно о взрывах в Полтавской области Взрывы произошли в Полтавской области во время воздушной тревоги

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прозвучали в Полтавской области на северо-востоке Украины во время воздушной тревоги, сообщил глава региональной администрации Филипп Пронин в личном Telegram-канале. По предварительным данным, есть повреждения в Миргородском районе.

Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов, — написал Пронин.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в ночь на 3 февраля действовала в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. К настоящему времени тревожные сигналы звучат в Винницкой, Киевской и Одесской областях.

В ночь на 2 февраля взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области на Украине. Подробности происшествий неизвестны, местные власти ситуацию также не комментировали.

До этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказывал о повреждении объекта инфраструктуры и предприятия на территории региона. При этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.