Объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровской области

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Объект инфраструктуры и предприятие получили повреждения в Днепропетровской области, сообщил в Telegram-канале глава местного областного совета Николай Лукашук. Он не стал уточнять о каких именно объектах идет речь.

Повреждены предприятие, инфраструктурный объект, — сказал Лукашук.

Ранее глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин сообщил, что промышленный объект на территории Кременчугского района попал под удар. При этом он не уточнил тип предприятия. В то же время Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе.

Пронин также опубликовал фото последствий удара по промышленному объекту в Кременчугском районе. На кадрах можно увидеть мощный пожар.

До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремело несколько взрывов. По словам Рогова, были слышны выстрелы. В городе работала система ПВО. Местные власти, уточнил Рогов, сообщили о поражении объекта инфраструктуры.

Помимо этого взрывы прогремели в Кременчуге и Полтаве. Местные СМИ отмечали, что в Харькове и Харьковской области были слышны серии взрывов. Местные власти информацию не комментировали.