Армия России расширяет зоны контроля: новости СВО на вечер 2 февраля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России активно продвигаются вперед, нанося поражение украинской армии, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в ходе боев российским войскам удается расширить зону контроля. За последний месяц армия РФ заняла по меньшей мере три населенных пункта: Веселое, Крахмальное и Табаевку.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 2 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла до 290 солдат под Красным Лиманом

Подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Ямполовки и Червоная Диброво, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, за последние сутки украинские войска лишились почти 290 военнослужащих, были уничтожены две бронемашины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin.

Бойцы группировки войск «Восток» также нанесли поражение отрядам ВСУ. За последние сутки российские мотострелки успешно отразили по меньшей мере две штурмовые атаки со стороны противника на Южно-Донецком направлении. Артиллеристы и бомбардировщики ВС РФ ударили по опорным пунктам ВСУ в районах Старомайорского, Приютного и Урожайного. Потери украинской армии в личном составе оцениваются в 80 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены два БТР, два автомобиля, одна РСЗО «Град», три гаубицы FH-70 и одна М777.

Активные боевые действия ведутся на Купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, за последние сутки было отражено шесть штурмовых атак противника на данном участке фронта. Армия Украины потеряла более 125 солдат и офицеров, три бронемашины, одну польскую САУ Krab и две САУ «Гвоздика».

Российская армия может применить методы маршала Конева

Вооруженные силы России могут применить метод маршала Конева для взятия под контроль Харькова, заявил полковник запаса Михаил Ходаренок. По его словам, этот метод предполагает окружение крупных городских построек с оставлением одного выхода для частей и соединений противника. По мнению Ходаренка, это позволит свести к минимуму разрушение городской застройки.

Военный эксперт также подчеркнул, что в рамках метода необходимо не допустить ведения боевых действий в условиях плотной застройки. Однако он отметил, что в конечном счете командование ВС России может избрать другую тактику.

Фото: МО РФ

На Украине вновь заговорили о провале контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины оставило «негативный осадок» как у политиков, так и у военных, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, в ходе контрнаступления были допущены тактические ошибки. Вместе с тем он подчеркнул, что странам Запада необходимо продолжить поддержку Украины и увеличить поставки вооружений.

Рассуждая о причинах провала контрнаступления ВСУ, доцент кафедры политического анализа РЭУ Олег Глазунов заявил, что это связано с низким уровнем подготовки украинских солдат и офицеров. По его словам, фронтовые реалии не соответствовали тому, чему украинцев обучали западные инструкторы. Кроме того, к провалу контрнаступления могло привести неправильное использование подразделений.

В Херсонской области задержали украинского диверсанта

Глава села Малокаховка в Херсонской области Роман Назаров обезвредил украинского диверсанта, готовившего его убийство, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, Назаров успел заметить мужчину в тот момент, когда он крепил взрывное устройство к днищу его автомобиля. Диверсанта передали военнослужащим 205-й бригады ВС РФ, его допрашивают.

За последние сутки украинская армия дважды атаковала населенные пункты Запорожской области. В частности, под обстрел попало село Благовещенка в Каменско-Днепровском районе. В результате удара пять домовладений получили повреждения, жертв или пострадавших нет.

В результате обстрела Донецка погиб мужчина 1960 года рождения, сообщили в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). Он получил несовместимые с жизнью ранения в ходе обстрела улицы Байкальской.

«Тор» встанет на защиту российских солдат от дронов

Российские штурмовые группы получат зенитные комплексы ближнего радиуса действия «Тор» и «Гибка», заявили в Министерстве обороны России. Предполагается, что их применение поможет защитить военнослужащих от украинских беспилотников и снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня.

Комментируя поставки «Торов» штурмовым подразделениям, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что они помогут свести потери среди личного состава ВС РФ к минимуму. Он подчеркнул, что данные комплексы способны отслеживать множество целей сразу.

Фото: МО РФ ЗРК «Тор»

Бойца «Азова» приговорили к пожизненному заключению

Российский суд приговорил к пожизненному лишению свободы солдата украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Рената Алиева. Его обвиняли в убийстве мирных жителей Мариуполя. По версии следствия, Алиев руководствовался политическими и идеологическими мотивами, совершая преступление.

В Следственном комитете России уточнили, что убийства были совершены в марте 2022 года. Всего было доказано пять эпизодов: одного человека Алиев расстрелял лично, еще четверо горожан были убиты по его приказу. Солдаты, участвовавшие в расстрелах, также получили тюремные сроки.

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