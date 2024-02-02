«Только неонацисты так могут поступать»: Путин о последствиях отхода ВС РФ Путин: больно говорить, что творилось в Харьковской области после отхода ВС РФ

Фото: МО Украины

В России знают, что «творили» украинские военные в Харьковской области после отхода оттуда российских войск в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, «только неонацисты так могут поступать».

Мне больно сейчас об этом говорить, но все-таки я скажу. Когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты так могут поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело,— сказал Путин.

Кроме того Путин заявил, что давно убежден в том, что подавляющая часть жителей России настроены помочь Донбассу и «не хотят бросать людей под колеса неонацистов». По его словам, россияне хотели «возвращения регионов на родину».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами. По его словам, это будут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск. Он добавил, что если Украина и Запад будут продолжать настаивать на том, чтобы не вести переговоры, то тогда Москва выполнит все свои задачи спецоперации при помощи военной силы. Он пояснил, что если потребуется, то российские войска могут дойти вплоть до польской границы.