Правда ли, что Украина атаковала ракетный катер «Ивановец»: что известно

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) опубликовало кадры атаки на корабль в Крыму. Что заявили в Минобороны РФ, пострадал ли ракетный катер «Ивановец», что известно об инциденте и какая поступает информация от военкоров?

Что известно об атаке на корабль в Крыму, связан ли с ней «Ивановец»

Представители ГУР Вооруженных сил Украины утверждают, что, предположительно, ракетный катер «Ивановец» был атакован надводными дронами-камикадзе, оборудованными тепловизионными камерами.

По данным украинской разведки, один из ударов пришелся на место хранения тяжелых противокорабельных крылатых ракет «Москит», однако подтверждения этой информации нет. Кроме того, на кадрах отсутствуют временные отметки, позволяющие определить дату съемок. ГУР также утверждает, что корабль потоплен.

Ракетный катер «Ивановец» принимал участие в учениях в июле 2023 года, в ходе которых отрабатывалась стрельба по суднам-мишеням. В Министерстве обороны РФ отмечали, что в учениях также участвовал катер «Р-60», истребители, а также береговые ракетные комплексы. Все ракеты, выпущенные «Ивановцем», попали в цель.

По данным Би-би-си, некоторые черты судна на украинском видео совпадают с чертами «Тарантула», или проекта 12411, — класса ракетных катеров ВМФ России и других стран, к которому относится «Ивановец». Среди них — расположение мачты и датчиков на верхней части главной надстройки, а также большой радарный купол на мостике.

Минобороны РФ информацию ГУР об атаке «Ивановца» не комментировало.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Что пишут российские военкоры об атаке на корабль

Telegram-канал «Рыбарь» полагает, что случившееся в Крыму — следствие человеческого фактора.

«Остается процитировать предыдущий пост: основная причина — в человеческом факторе, когда мышление определенных ответственных лиц осталось ровно на том же уровне, что и до СВО. А если подобное продолжается раз за разом после всех аналогичных эпизодов, то стоит ли задавать вопрос о сделанных выводах?» — пишет «Рыбарь».

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» указывает, что «судно длиной 56 метров было поймано в ловушку в 9 км от входа в озеро Донузлав, вблизи села Окуневка Черноморского района».

Telegram-канал «Два майора» указывает, что «моряки-черноморцы храбро сражались с вражескими беспилотниками, еще утром было известно о нескольких уничтоженных в ходе боя дронах».

«Видно, что даже после взрыва одного их них почти у борта „Ивановца“ наши самоотверженно вели борьбу за живучесть боевого корабля и не прекращали огонь. <...> Сами кадры обработаны, смонтированы и сопровождаются соответствующей музыкой: враг проводит боевые и информационные операции единовременно и в рамках одного замысла. Произошедшее стало завершением трехдневного комбинированного удара по Крыму, планирование операции явно велось при прямом содействии НАТО. Тактика т. н. „москитного флота“ Украиной теперь реализуется путем высылки целых стай морских беспилотников», — говорится в сообщении.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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