ВС РФ уничтожили немецкую Змею: где служила наемница ВСУ, что известно

Фото: МО Украины

Диана Савити Вагнер

ВС РФ ликвидировали наемницу из Германии, которая служила в Интернациональном легионе ВСУ и нацбатальоне «Карпатская Сечь», под позывным Змея. Что о ней известно, где она погибла, сколько наемников уничтожено в рядах ВСУ?

Что известно о наемнице из Германии

Украинские военные блогеры сообщили о гибели Дианы Савити Вагнер, которая была ликвидирована в ходе боевых действий 31 января. Наемнице было 36 лет.

Известно, что Вагнер прибыла на Украину до начала СВО. После начала российской военной операции она через Интернациональный легион попала в штурмовую роту «Карпатская Сечь» в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Там она получила позывной Змея.

«Вечерний Киев» приводит заявления члена «Карпатской Сечи», который рассказал, что Диана Вагнер воевала в составе нацбатальона, по крайней мере с начала боевых действий, на Изюмском направлении в сентябре 2022 года. Согласно отзывам, она была полевым медиком и «жарко влюбилась в украинскую культуру и традиции, учила украинский язык и подала документы на украинское гражданство».

«Диана мечтала построить свою жизнь и будущее в суверенной Украине без Русского мира и еврокоммунизма», — рассказал сослуживец.

Где погибла наемница Змея

Достоверной информации о месте ликвидации немецкой наемницы Дианы Савити Вагнер нет.

По данным украинского СМИ УНИАН, к концу 2023 года подразделения 93-й ОМБр ВСУ, в которую входит «Карпатская Сечь», оборонялись на Артемовском и Краснолиманском направлениях. В соцсетях появлялись фотографии бойцов 93-й бригады в районе города Часова Яра.

«Карпатская Сечь» также сообщала о гибели командира своей 2-й штурмовой сотни Василия Яремко: он был уничтожен в районе Макеевки в Луганской области 25 января.

Фото: МО РФ

Сколько наемников погибло в рядах ВСУ

По информации Следственного комитета РФ, в рядах ВСУ за время боевых действий успели повоевать наемники из 54 государств. Больше всего приехали из Великобритании, США, Канады, Израиля, Франции, Швеции, Грузии, Финляндии, Польши и Литвы.

Минобороны РФ в начале января 2024 года сообщило об уничтожении по крайней мере 5,9 тыс. наемников, воевавших на стороне Киева.

«Всего на Украину прибыло более 13,5 тысячи наемников: более 8,5 тысячи из Европы, более 1,7 тысячи из Азии, более 2,7 тысячи из стран Северной и Южной Америки, более 220 из Африки. Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тысячи человек, более 5,6 тысячи бежало, более 1,9 тысячи еще ведут боевые действия», — сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что власти США скрывают информацию о гибели по крайней мере 400 американцев на Украине. Сколько из них были наемниками, а сколько военными специалистами, неизвестно.

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