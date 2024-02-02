На Украине раскрыли преимущество ВС России на фронте Офицер ВСУ: артиллерия дает России преимущество на поле боя

Фото: МО РФ

Российская армия обладает преимуществом в зоне проведения военной операции из-за качественной работы артиллерийских орудий, заявил в интервью американскому изданию Politico один из офицеров Вооруженных сил Украины. По его словам, число снарядов, которые есть в распоряжении российской армии, во много раз превышает возможности украинцев.

На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы при помощи 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили несколько замаскированных укрепрайонов ВСУ, а также поразили скопления живой силы украинских войск. Удары 70-й гвардейский мотострелковый полк ЮВО нанес на Запорожском направлении.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление весной 2024 года, заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов. По его мнению, наступление российской армии «полностью исчерпает себя» в марте. Наступление на позиции ВС РФ начнется сразу после этого, утверждает он.

Также стало известно, что украинские военные оставили несколько позиций в районе села Приютного под Угледаром, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Он отметил, что украинская сторона не пыталась организовать эвакуацию своих раненых бойцов, из-за чего многие из них погибли ввиду отсутствия медпомощи.