ВСУ побросали ряд позиций под Угледаром Кимаковский: ВСУ покинули ряд позиций около Приютного под Угледаром

Фото: МО Украины

Украинские военные оставили несколько позиций в районе села Приютное под Угледаром, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Он отметил, что украинская сторона не пыталась организовать эвакуацию своих раненых бойцов, из-за чего многие из них погибли ввиду отсутствия медпомощи.

Последнее время для нашего противника на фронте события разворачиваются не самым лучшим образом. В районе Приютного за последние два дня ВФУ покинули сразу несколько своих позиций, спасаясь бегством и оставляя раненых, — сказал он.

Ранее командир расчета тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим рассказал, что ВС России за два месяца значительно продвинулись под Угледаром. По его словам, это стало возможно в том числе именно благодаря «Солнцепекам».

31 января начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев заявил, что российская группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и 2 самоходные артиллерийские установки «Акация». Действия велись в районах Константиновки и Новомихайловки. Кроме того, подразделения группировки отразили 3 атаки ВСУ.